Folyamatban van az utak rendbetétele valamint a kerékpárút fejlesztése is - írta Szabó Zsolt országgyűlési képviselő Facebook-oldalán. Megújul a strand területe, folyamatban van a beruházás. Felújították az elmúlt időszakban a bölcsődét, az óvodát és az iskola épületét is. Ezek mellett megújult az inkubátorház valamint a művelődési ház is.