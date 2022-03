- A stabil gazdálkodásnak köszönhetően minden évben tudnak annyit fejleszteni, amennyivel elégedettek lehetnek.

A közelmúltban energetikai felújításon esett át az óvoda és az iskola, 138 millió forint pályázati forrásból külső szigetelést kaptak az épületek, nyílászárókat cseréltek, megújultak a fűtési rendszerek. Az óvodában korszerűsítették a csoportszobákat, a vizesblokkokat, s 4,3 millióból új udvari játékokat szereztek be. Az iskola önkormányzati tulajdonú épületének földszintje megújult a fenntartó hatvani tankerület nyertes pályázata révén. Modernizálták a tanári szobát, két tantermet, s egy foglalkoztatót is kialakítottak. A falakba szellőztető rendszert építettek be a vizesedés megszüntetésére. A fő céljuk az utak rendbetétele, mert a közelmúltban befejeződött szennyvízberuházás után felújításra szorulnak. Idén két pályázatot is adtunk már be erre a célra, összesen 35 millió forint értékben – részletezte Juhász Jánosné.

– A szennyvízhálózat fővezetékének kiépítése majdnem minden útszakaszt érintett. Bár a kivitelező kijavította az általa felbontott részeket, sok helyen teljes felújításra lesz szükség. A Köztársaság és a Széchenyi utak újjáépítése véget ért, összesen 29 millióból. Zajlik a településünkön áthaladó, az M3-as autópályától Hevesig vezető út rekonstrukciója. Ehhez adtunk be januárban pályázatot kerékpársáv kialakítására a közút mentén mindkét oldalon. Nagy öröm, hogy a Ludas, a Heves, illetve a Gyöngyös felé tartó utak hármas találkozásánál körforgalom épül. A közvilágítást önerőből modernizáltunk – összegezte a községvezető.

Arról is beszélt, hogy ötmillióból új tetőt kapott a körzeti megbízott szolgálati lakása. Az egészségközpont két és fél millió forintból defibrillátorral és egy minilaborral gazdagodott, a védőnő a gyerekek szemvizsgálatára alkalmas eszközt kapott.A falu játszóterét több mint 2,8 millió forintból bővítették. A művelődési ház 70 millió forintos fejlesztése ezután következik. Az új, nyolc férőhelyes bölcsőde megépítésének kiviteli engedélyét egy hete kapta meg az önkormányzat.

Egyre kisebb a munkanélküliségJuhász Jánosné arról is beszélt, hogy a helybeliek főleg a gyöngyösi ipari parkban találnak munkát, de sokan járnak dolgozni a visontai erőműbe és a bányába is. Csökkent a munkanélküliek száma. Míg a korábbi években 70 közmunkást foglalkoztattak, mára a számuk 11-re csökkent. Ők a Start-program keretében dolgoznak a háromhektáros önkormányzati földön, ahol 240 diófa terem, s a háromszáz négyzetméteres fóliasátorban lecsó- és fűszerpaprikát termelnek. Ültetnek burgonyát, babot, fokhagymát is, tavaly pedig kutat fúrattak, így már működik az öntözőrendszer is.