Mirkóczki Ádám polgármesteré az idei vagyonnyilatkozata szerint 2018 óta egy egri, 75 négyzetméteres ház fele, ahogy a feldebrői családi házukban és telkükben is felerészben tulajdonos. Tavaly márciusban vásárolt egy egyéves Toyota Proace típusú személygépkocsit. Bevallása szerint nincs megtakarítása, ám tartozásai igen vannak. Mégpedig egy 11,5 és egy 4,7 millió forintos lakáshitele, s közel hétszázezer forintos személyi hitele is.



Minczér Gábor (Jobbik) alpolgármesternek időszakos jövedelmei vannak, magánszálláshely-szolgáltatás címen másfél millió forintot vallott be, s még fél milliót is, amit „burkolás” címen jelölt meg. Fele tulajdonrésze van egy ostorosi, 73 négyzetméteres lakóházban. Tavalyelőtt óta van egy Opel Crosslandja, mindemellett rendelkezik két és fél milliós nyugdíj-megtakarítással, ezenkívül 1,9 millió forintja van takarékbetétben, de törlesztenie kell a 2,1 millió forintos tartozását is.



Farkas Attila (MSZP) alpolgármester a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságtól kap havonta 290 ezer forintot. Tavaly vett egy 70 négyzetméteres egri társasházi lakást. Autója, megtakarítása nincs, ám van 18 milliós hitele.



Berecz Mátyás (Egységben a Városért Egyesület, EVE) ajándékba kapott egy közel száz négyzetméteres házat egy majdnem 500 négyzetméteres telken Egerben. Az önkormányzati képviselőségből bruttó 157 ezer forint a bevétele. Van egy 2015-ös Toyota Auris személyautója, ugyanakkor megtakarítása és hitele nincs.



Mirkóczki Zita (EVE/MSZP) a Pódium Tánc- és Balettiskola tanára, de ezért nem kap pénzt. Társadalomszervező, amiért 400 ezer forintot fizet neki az Országgyűlés Hivatala. Van egy cége, a D. Stage Art Academy 94 Kft. Továbbá van egy másfél millió forintos életbiztosítása és két és fél millió forintos hitele. Tulajdonosa egy 81 négyzetméteres egri pincének, még alpolgármestersége idején vett hitelre egy új Kia SW gépjárművet.



Dr. Pápai Ákos (Mi Hazánk Mozgalom) bevallása szerint egy 123 négyzetméteres egri társasházi lakás ötvenszázalékos részének a tulajdonosa, amihez ajándékozás útján jutott hozzá. Andornaktályán örökölt egy lakóházat udvarral, felerészben. A Megyesi és Pápai Ügyvédi Irodában ügyvéd, innen a havi jövedelme 65 ezer 700 forint. Havi 19 ezer 137 forintot fizet nyugdíjbiztosítási alapba.



Császár Zoltán a vagyonbevallása szerint egy 73 négyzetméteres egri társasházi lakóház 50 százalékos tulajdonosa 2015 óta. Van egy 2019-es Suzuki személygépkocsija, viszont nincs hitele, nincs készpénze, nincs megtakarítása. A képviselői tiszteletdíjon kívül havi bruttó 130 ezer forintot kap a Városgondozás Kft. felügyelő bizottságának az elnökeként.



Földvári Győzőnek (EVE/DK) négy ingatlanban van 50 százalékos részesedése: egy egri 209 négyzetméteres ház felének a tulajdonosa, valamint Balatonszemesen két lakás és egy tároló fele van a nevén. Egy 2015-ös Ford Mondeo, kétmillió forint és 500 euró felét birtokolja és emellett még 17,8 millió forintos bankbetét felét is.



Keresztes Zoltánnak (EVE/Momentum) 56 négyzetméteres egri lakása van és 2011-es Toyota Prius típusú autója. A nyugdíjbiztosítása 546 ezer forint, de van egy 4,2 millió forint értékű pénzintézeti számlakövetelés, amit törlesztenie kell, emellett 1,2 millió forint egyéb hitele, s magánszemélynek is tartozik kétmillió forinttal. Az Eurocircuits Kft.-től van havi jövedelme, ami 311 ezer forint.



Komlósi Csaba (EVE) tanárként bruttó 251 ezer forintos fizetést kap. Felerészben tulajdonos 2003 óta egy 76 négyzetméteres egri házban és az ahhoz tartozó 187 négyzetméteres telekben. Egy 60 négyzetméteres salgótarjáni lakásban 25 százalékos tulajdona van. Autója, befektetése nincs, ugyanakkor van egy 845 ezer forintos ingatlanhitele és 4,5 millió forint készpénze.



Dr. Pócs Alfréd, az Egri Városvédők Egyesülete önkormányzati képviselője orvosként bruttó 800 ezer forintot kap, amelyhez érkezik még havonta 290 ezer forint nyugdíj is. Tízszázalékos a tulajdonrésze egy egri 145 négyzetméteres társasházi lakásban, egy ötven négyzetméteres egri lakás ötvenszázalékos birtokosa, s örökölt 2013-ban egy egri ötven négyzetméteres lakást. Van nyolcmillió forint készpénze.



Sós Tamásnak (EVE/MSZP) lakóház ugyan nincs a nevén, de legelő, szántó, szőlő, zártkert, pince tulajdonosa. Van egy 2010-es Suzuki Ignis és egy 2020-as Suzuki Vitara gépkocsi a nevén. Ügyvezetőként havi 219 ezer forintot kap, őstermelőként átlagban havi 136 ezret könyvelhet el. Megyei szocialista rendezvények koordinálásáért havi százezer forint jár neki, nyolcvanezer 520 forintot az EVAT Zrt.-t felügyelő-bizottságában végzett munkájáért kap.



Bódi Zsolt (Fidesz–KDNP) egy egri 120 négyzetméteres lakóház 5/8 részében tulajdonos. Az elmúlt évben vett egy hatezer négyzetméteres felsőtárkányi ingatlant, amely kivett beruházási terület. Vásárolt egy 120 négyzetméteres nyaralót Balatonkeresztúrnál, ennek 50 százalékos tulajdonosa. A saját cége ügyvezetőjeként 595 ezer forint havi fizetést kap.

Juhász Ádám (Fidesz–KDNP) egyéni vállalkozóként traktort, trágyaszórót, egy sor termőföldet Andornaktályán, Makláron,

Egerszóláton birtokol, közel 110 millió forint összértékben. A Juhászvin Kft. ügyvezető igazgatójaként havi 500 ezer forintot keres, a cégnek 28 százalékban tulajdonosa.



Kovács-Csatlós Tamásnak (Fidesz–KDNP) van egy 94 négyzetméteres társasházi lakása és egy BMW-je. Egymillió forint készpénze is van, de 21 milliós hitelt kell törlesztenie. Havi 500 ezer forintot kap az Egri Vízilabda Klub ügyvezető igazgatójaként, a Magyar Vízilabda Klubtól is jár neki havi 100 ezer forint, egyéni vállalkozóként havi 100 ezer forinthoz jut magánszálláshelyből.

Lombeczki Gábor (Fidesz–KDNP) 55 négyzetméteres egri lakás tulajdonosa, egy 2018-as Ford Fiesta üzembentartója. Az Országgyűlés Hivatalánál személyi titkár havi 442 ezer forintért. Van 1,28 millió forintos hitele, de 1,2 milliós készpénze is.



Oroján Sándor (Fidesz–KDNP) felerészben tulajdonosa két egerszalóki teleknek, az egyiken 270 négyzetméteres családi házzal. Budapesten van 35 négyzetméteres lakása is. Tavaly vett egy 2016-os, Volvo S90-es autót, s megvan a Harley-Davidson RK Classic motorkerékpárja és a félmilliós órája. Van majd’ 2,4 millió forint értékben befektetési jegye, 25 millió forint értékben készpénze, de 14 milliós hitele is. Havi 450 ezer forintért dolgozik a füzesabonyi önkormányzatnak, s évi 11,2 millió forintot egyéni vállalkozóként keres.



Orosz Lászlóné (Fidesz–KDNP) havi 450 ezer forintot keres a Szépasszonyvölgy Kft. vezetőjeként – e cég 50 százalékos tulajdonosa –, évi 400 ezer forint jár neki. Ingatlan bérbeadásából havi 332 ezer forinthoz jut. Számos ingatlana van. Vannak nagyobb értékű festményei, felerészben tulajdonosa 127 ezer eurós megtakarításnak, ám van egy 650 ezer forintos hitele.