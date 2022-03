A Magyar Falu Program keretében megújul a Szent Mihály út, amely nagyon rossz állapotban van. A beruházás során fekvőrendőröket is elhelyeznek majd, ezzel lassítják a járműveket és teszik biztonságosabbá a közlekedést.

– A Petőfi utcánál új játszóteret készítünk, illetve az óvodánkban mindhárom csoport külön játszórészt kap. A Belügyminisztériumnál pályázunk, ha nyerünk, műfüves futballpályát létesítenénk a teleház udvarán. Ha sikeresek leszünk, 15 millió forintos önerővel támogatjuk a projektet – tette hozzá.



Létrejött egy sportegyesület is

Az önkormányzat háromszázezer forint értékben televízióval, kávéfőzővel, csocsóasztallal és több társasjátékkal támogatta az egyletet. A cél, hogy a téli vagy akár a nyári időszak rosszabb napjain is lehessen sport- és szabadidő-foglalkozásokat tartani a teleház épületében bármilyen korosztály számára. Kondiparkra is nyertek pénzt, az eszközök megérkeztek, azokat már csak telepíteni kell. Szeretnének a falu több pontjára filagóriákat kihelyezni. Elindul a romház-eltakarítás is, illetve a Terület- és Településfejlesztési Program Pluszban arra pályáznak, hogy bölcsőde épülhessen.