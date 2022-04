Legóalkotásokból nyílt kiállítás a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola két tantermében. Azért kellett két teremben elhelyezni a különleges építményeket, mivel azok nem fértek volna el egyetlen helyiségben.

Jagodics István, az intézmény igazgatója azt nyilatkozta, ebben az évben százhúsz gyerek vett részt a versenyben. Az iskolából 33 egyéni és 29 csapat épített a játékból a tengerjáró hajótól a mozgó kisvasúton, legóvároson, reptéren és körhintán át sok mindent. Az igazgató kiemelte, a 2016-ban indult versenyt az elmúlt két évben nem tudták megrendezni, de most minden korábbi résztvevőszámot túlszárnyalt a jelentkezők köre. A legózás a kézügyességet és a gondolkodást is fejleszti, mert mindkettő kell ahhoz, hogy nagyon szép alkotásokat tudjanak létrehozni – mondta Jagodics István. A hagyományokhoz híven sok diákot díjaztak is, akik az oklevelek mellett kaptak még egy-egy kisebb csomag legót, hogy tovább tudják fejleszteni az általuk megálmodott és elkészített pályaműveket.