Múlt csütörtökre csökkent az Ukrajnából érkező menekülők száma az ukrán határon, de akik érkeznek, azok közül nagyon sokan már az ostromlott városokból, Harkivból, Kijevből menekülnek. Jönnek persze kárpátaljai magyarok, de külföldiek is.

Ottjártunkkor, csütörtökön délelőtt Vásárosnaményban sok kínai irányításával voltak elfoglalva a rendőrök. A lónyai határátkelőnél pedig szintén egybusznyi kínai állampolgár várta, hogy beléphessen Magyarországra. A belépés az ukrán autósoknak is lassan ment, néhány utas gyalogolt a menekülteket összegyűjtő buszig, vagy a közeli parkolóig, ahol megvárta, míg jönnek érte autóval rokonok, ismerősök vagy megbízottak.

A lónyai művelődési házban eközben sürögtek-forogtak az önkéntesek, a közmunkások. A korábbiakhoz képest jóval kevesebben várták azt, hogy továbbállhassanak, s elinduljanak úti céljuk felé. Egy kárpátaljai család inkább kint várakozott a fuvarra, ami Németország felé viszi őket, egy ukrán anya három gyerekkel érkezett. Bent asszonyok, gyerekek ettek, beszélgettek, telefonon olvasták az ukrajnai híreket, vagy éppen könnyezve beszéltek az otthon maradottakkal.

Darja Kolesznyik Kijevből érkezett, három felnőtt és öt gyerek jött együtt. Mint mondta, otthon már nincsenek szolgáltatások, az emberek óvóhelyeken alszanak. Az ablakuk alatt haladt el egy rakéta, azután indultak útnak, hajnali ötkor. Csernovicig autóval jutottak el, onnan mikrobusszal hozták őket a csapi határátkelőig. Itt megpihennek egy kicsit, utána Olaszország felé indulnak tovább.

A családjukból sokan otthon maradtak, a férfiakat nem engedték el. Mások nem mernek útnak indulni a bombázások miatt, például egy tömött vasútállomás közelében is történt robbanás.

Mint mondta, nem tudják, meddig tart ez az egész, nincs egyezség az országok között. Dicsérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki nem menekült el, hanem maradt és vezeti az országot. Kilencven napig maradhatnak külföldön, addig hátha megegyeznek a felek, de nem tudni, mikor állíthatják helyre az országot, magyarázta.

Marináékat, azt meséli, a férjeik hozták el egészen a határig, a két nő és a négy gyerek pedig csütörtökön Lónyán várta, hogy Lengyelországa indulhasson tovább. Ők Zsitomirból menekültek el, ahol szintén volt bombázás. A közelükben is történt robbanás és a kórházban is károk keletkeztek. Mint mondta, aki korábban eljött a városból, az jól járt, de ma már nem lehet kijutni például Kijevből, mert az orosz tankok jönnek és akadályozzák a távozást. Elmondta, nem tudja, mikor találkozhat újra a férjével.

Nagy Ernőtől, Lónya polgármesterétől megtudtuk, múlt szerdán figyeltek föl az ott lakók az érkezőkre. Gyorsan kenyeret, vajat, zsírt vettek, teát főztek és fogadták őket, próbálták megkönnyíteni az ottlétüket. Szerdáig tartott az erős hullám, majd csütörtökön délig csak három busszal jöttek hozzájuk. Szerda éjjel négynapos újszülöttel is érkezett egy magyar anyuka, őérte hamar befutottak a hozzátartozók.

Átlépik a határt egyetemisták is, afrikaiak, ázsiaiak is, a kínai nagykövet például itt szedi össze őket és intézi a szállításukat. Aki Lónyára jön, annak általában fix úti célja van, vagy itt élnek családtagok, vagy máshová tartanak.

Főleg a gyerekek kiszolgáltatottak Forrás: Nemes Róbert

Akiknek pedig nincs hová menniük, azok a gyűjtőpontra kerülnek, s onnan pedig például Heves megyébe is eljutnak. Lónyán vannak orosz, ukrán, angol tolmácsok, akik útbaigazítják az embereket. Minden segítséget elfogadnak, de ruhaneműből tele vannak, míg az étel, ital, tisztító- és tisztálkodószer, fekvő alkalmatosság azonban jól jön. A hét elején volt, hogy százötvenen töltötték náluk az éjszakát.

A faluban a Magyar Vöröskereszt munkatársai és önkéntesek is szolgálatot teljesítenek. Kritharakis Andreas például Kisvárdáról érkezett, ő görög, de magyar családja van. Március elseje óta önkénteskedik, büszke, hogy segítheti az országot. Angolul tolmácsol, de a vendéglátásban is részt vesz, lévén ez a szakmája. Azt csinálja, amit szeret. Mint mondta, sok diák érkezik Ukrajnából. Török, tunéziai, indiai, marokkói, ghánai, zimbabwei, belga és angol fiatalok is jöttek, rájuk a nigériai, marokkói, kínai nagykövetség munkatársai vártak és irányították őket Budapest felé. Mint mondta, sok segítség érkezik, focicsapatok és a szurkolók is megmozdultak az érkezőkért.

Közben átrendeződik a menekültek fogadása, Mándokról például Cigándra költöztették át a központot, ahol várják az önkénteseket. Nagyobb súlya lett viszont Aranyosapátinak, ahová korábban kevesebb menekültet irányítottak, az elmúlt csütörtökre viszont fölerősödött a forgalom. Itt aznap délután a korábbi húsüzem nagy raktárát is megnyitották erre a célra.

Nemcsak legálisan keresnek utat egyébként a háború elől menekülők, hanem a zöldhatáron át is jönnek. Főként azok a férfiak, akik nem várják meg a behívójukat, vagy akik nem akarják kivárni a sorukat a határátkelőnél. A helyiek elmondása szerint az utóbbi napokban már nemcsak szárazföldön érkeztek, hanem a Tiszán csónakokkal is igyekeztek átevezni, amit a rendőrség igyekszik megakadályozni.