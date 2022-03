– Ehhez a kikapcsolódás, a jó mentális állapot, az aktív életmód is fontos. Manapság a felnőtteknek is több testmozgásra lenne szüksége, de a gyerekeket sem egyszerű a modern technika mellől a szabadba csábítani. Nem akarjuk megmondani a gyereknek, hogy mit csináljanak, a lényeg a mozogás. Ezért kell ilyen ilyen attrakciókat építenünk, mint a demjéni – emelte ki.

Hozzátette, hogy a környéken számos beruházás valósult meg már ennek jegyében. Ilyen például az egri futókör, vagy az extrém bringa pálya. Reméli Eger a jövőben négy évszakos sípályára is pályázik.

Fodor Géza polgármester kiemelte, a helyszín nem csak a mászóknak, hanem a kirándulóknak is kiváló célpont. Reményei szerint nem csak a demjénieknek, hanem a környező településeknek is hasznot hoz a mászóösvény.

– Kívánom hogy minél kevesebb baleset történjen itt. A beruházás huszonöt millió forintból valósult meg az aktív Magyarország Programban. Az útvonal kiépítése fél évet vett igénybe. A pályák a legkönnyebbtől a legnehezebbig változnak – tette hozzá.

– Ez az ember alkotta képződmény alkalmas arra, hogy az extrém sportok szerelmeseinek remek pillanatokat szerezzen. Heves megye az a hely, ahol ma Magyarországon talán a legtöbb típusú sportot lehet űzni. A polgármester úrnak van még egy remek víziója, észak felől kötélpályát is szeretne kialakítani – fogalmazott dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje

Kovács István, a kivitelező ügyvezetője elmondta, kifejezetten jól sikerült a létesítmény, amely eredetileg elhanyagolt kőbánya volt.

– Nagyon szép és jó minőségű kő van itt, mint tudjuk ebből épült az egri székesegyház egy része. Most sikerrel megvalósult az ipari maradványterület visszaillesztése a tájba. Úgy vélem, üde színfoltja lesz a demjéni idegenforgalomnak – mondta.

Dr. Juhász Attila Simon, a Heves megyei önkormányzat elnöke elmondta, maga is kipróbálja a pályát gyermekeivel, amely a kezdők és haladók számára is kiváló. Kiemelte, büszke rá, hogy a megyében már két via ferrata van, s ez jelenleg az országban a legnehezebben mászható.