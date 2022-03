GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. 1900. MÁRCZIUS 25.

Sajósy Alajos legujabb képe.

Az országszerte ismert festőművész ismét egy örökzöld levelet fűzött eddigi sikereinek koszorujához. Simonyi Károlynak, a nemrég elhunyt egri tűzoltó-főparancsnoknak arczképét festette meg s ezzel a művével nem csak Simonyinak, hanem önmagának is maradandó emléket állitott. A képet az egri tűzoltó- és mentőegyesület festette meg tanácsterme számára. Hogy sikerült, azt mondani is felesleges. Az arcz leheletszerü szinezése; az árnyékolás meglepő domborusága; az ezüst sisak szinte vakitó fényhatásai első pillanatra kivivják csodálatunkat és elismerésünket. Az arcz hű a megvalósulásig s a mi igazán nagy művészi megfigyelésre váll: az ábrázoltnak szinte nőies finomságú vonásaiból is kiolvasható az a csüggedetlen erély, melylyel az egyletet nagygyá tette s mely még sorvasztó betegségének végső stádiumában sem engedte pihenni. Az a kép nem élettelen vászon, hanem meleg hús és vér, melybe eleven életet öntött a festő alkotó ereje. Szerencsés gondolat volt a tűzoltóktól, hogy a kép megfestését Sajósy kipróbált ecsetjére bizták.

Megemlitjük egyuttal, hogy Sajósy most festi 92-ik oltárképét, mely már jórészben készen áll, szt. István első vértanut ábrázolja s Vajda Ödön cziszterczi apát festeti a zirczi templom részére. Ez a mü méltó folytatása lesz a többi 91-nek.

HATVANI HIRLAP. TÁRSADALMI HETILAP. 1904. MÁRCIUS 20.

Március 15. megünneplése Hatvanban.

Áhitattal idézte fel Hatvan közönsége a félszázaddal előbb letűnt napok emlékezetét. A kora reggeli órákban taracklövések hirdették az ünnep kezdetét. A templomban, a honvédemléknél, a sírnál egyaránt fohásszerű ima hagyta el a szónokok ajkát.

A városház előtti téren egybegyűlt közönség a hazafias induló hangjai mellett vonult fel a honvédemlékhez, melyet öreg honvédeink, a nagy idők tanui által vitt koszorúval diszitett fel a város közönsége. Az ünnepélyt a dalárda éneke vezette be, mely után Csépány Géza mondott megnyitót, örömének adva kifejezést afelett, hogy Hatvan osztatlan közönsége első ízben jelenik meg a fenséges és magasztos ünnepélynél… A díszbeszédet Hinterrocker Sándor mondotta, amely retorikai szempontból is figyelemre méltó mestermű volt. Az elesett honvédek sirjánál a közönség sorfalai körülölelték az egyszerü fakerítéssel körülvett, de immár nem jeltelen sírhantot. A Biróczky Sándor és társai buzgalmából emelt diszes emlékkövet Odray Coelestin prépost-plébános fölszentelte, Azután ráhelyezték az iparos Ifjúsági Egyesület hatalmas koszorúját, mely mellé élővirágokat és koszorúkat helyezett Nagy Imréné hatvani mozdonyvezető neje, ki e sírt már évek óta disziti virágokkal.

A dalárda éneke után Papp József lépett a szószékre. ebben a beszédben domborodott ki legerősebben március 15. magasztos eszménye…

Az 1901 nyarán indított hetilap vasárnaponként került az olvasók kezébe Fotó: Szilvás István

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1905. JANUÁR 22.

A járásbiró merénylője.

Majd végzetes szerencsétlenséget okozott egy mezőőr, Mészáros Vendel bosszúvágya folyó hó 14-én szombaton Egerben. Ugyanis az elfogult ember déli 12 órakor a hazafelé igyekvő Dobrányi Lajos kir. járásbiróra a Müller-féle divatkereskedés előtt hátulról, orozva, közvetlen közelből rálőtt. Szerencsére azonban a régi, rozsdás pisztoly lazán és csak seréttel volt megtöltve s igy a töltésnek ereje nem lévén, a golyók a vastag téli öltönyben erejüket vesztve, sebesülést nem okoztak. Az elvadult embert az ott őrködő rendőr azonnal letartóztatta. A rendőrségen határozottan kijelentette, hogy csakis azért jött Egerbe, hogy bosszúvágyát kielégitse. Különben egész viselkedése azt a benyomást tette, hogy nem normális ember. Esztelen bosszújának oka az, hogy elvesztette egyik perét Novák Lajos egri lakossal szemben, akivel évek óta pereskedik, kitől azon a czimen, hogy valamikor egy méhrajat befogott, nagy összeg kártéritést követelt; mondván, hogy évek óta az elfogott méhraj mennyi uj rajt hoztak volna neki, aminek a hasznától elesett. Ebben a perében itélt Dobrányi Lajos kir. járásbiró; persze nem az ő javára, a mit ő sehogy sem érthetett meg s innen ered a sok pereskedésben elfogult, különben sem józan gondolkodásu ember bosszuja. A rendőrség már átadta az ügyészségnek, ahonnan valószinüen megfigyelés alá helyezik.

Tallózta: Szilvás István