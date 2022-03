Több beruházás ért véget a településen a közelmúltban, de a Tímár László polgármester vezette önkormányzat tovább tervez, keresik a pályázati lehetőséget a falu fejlesztése érdekében. A legfontosabb projekt, amely véget ért, a szennyvíz-hálózat kiépítése volt.

– Tarnamérán március elsejétől lehet rákötni a most kialakított hálózatra, már a próbaüzem zajlik – emelte ki.

A Magyar Falu Programban nyertek a Platán Rendezvényház felújítására támogatást.

– Ez nagy büszkeségünk. Megtörtént a külső-belső felújítás. Az intézményt belülről kifestettük, százötven széket, projektort, vásznat, tálalókocsikat vásároltunk. Lényeges, hogy eddig nem volt fűtés, de a beruházás részeként kondenzációs kazánt is beépítettünk a hozzátartozó radiátorokkal – részletezte.

Ezzel négy évszakossá vált a rendezvényház, melynek van egy nagy előtetős terasza, amit befedtek mobilponyvával. Térköveztek, és parkolót is kialakítottak, s a 180 ember befogadására képes házban korszerűsítették az épületvillamossági rendszert, minderre több mint húszmillió forintot nyertek.

Útfelújítással is lehet találkozni Tarnamérán, új aszfaltréteggel borították a Széchenyi utat mintegy 430 méteren, erre is a Magyar Falu Program adott lehetőséget, 15 millió forint támogatás jutott erre a célra. A polgármester szavai szerint haladnak tovább, a Terület- és Településfejlesztési Program Pluszban is keresik a lehetőségeket.

– További útfelújításokat tervezünk, beadtuk a tervezetet a könyvtár- és a rendőrség épületének teljes energetikai modernizálására, ebben külső szigetelés, nyílászárók cseréje és belső fűtés korszerűsítése szerepel. A napközi konyhájának tetőszerkezete rossz állapotban van, erre is beadtuk a pályázatot – tette hozzá.

Az óvoda udvarát játszóeszközökkel fejlesztették. A településen minibölcsőde és egy új fogorvosi rendelő létrehozását is tervezik. A tarnamérai iskola több mint kétszázmillió forintból komplex energetikai fejlesztésen esett át, de további két tanteremmel, vizesblokkal és szertárral szeretnék bővíteni az iskolát.