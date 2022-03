Építkezések és felújítások 8 órája

Nyárra készülhet el a hevesi uszoda

A városban több építkezés is zajlik egy időben. A Szent Gellért Iskola új épületszárnnyal bővül, és konyhát is létesítenek, a két épületrészt pedig folyosóval kötik majd össze, a régit is felújítják.

Dolgoznak a kivitelezők az uszodában Forrás: Jakab Tibor

A Hevesi József Iskola is megújul, az épület energetikai korszerűsítés előtt áll, a futófolyosó rekonstrukciójához pedig már beadták a pályázati kérelmet. Sok utat is rendbe tettek az elmúlt hónapokban. A Szent István utca új járdát kapott, és több helyen alakítottak ki modern buszmegállókat, amelyekben majd padokat is elhelyeznek. A város főtere is új külsőt kapott Lekövezték a közlekedősávokat, Szent István szobrát talpazatra tették. A zeneiskola is megszépült, az új tetőszerkezet már készen van. A sakkmúzeum épülete is hamarosan megnyílik a látogatók előtt. Heves legnagyobb beruházása az uszoda és a mellette lévő strand. Az előbbi épületének az új szerkezete már elkészült, a medencék műszaki berendezéseit építik, a strandnál zsaluzzák a medencéket, amelyekből egyelőre három lesz, de a jövőben bővítik a fürdőt további hárommal.

