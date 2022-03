Zagyvaszántón már minden készen áll a nyitásra, a berendezés a helyére kerül, az átadás előtti utolsó takarítást végzik az elkészült egészség­központban.

Itt a háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat helyiségeit is felújították. A 65 és fél millió forintba kerülő beruházásra évtizedeket várt a település. Fekete László polgármester szerint március közepe előtt már a rendeléseket is vissza tudják költöztetni. Kívülről a bejáratok új akadálymentes rámpát is kaptak, a belső terekben minden helyiség és a járó- illetve falfelületek megújultak. A Magyar Falu Programból valósult meg a Gesztenyevirág Óvoda fejlesztése is, mely során többek között akadálymentes mosdókat alakítottak ki és felújították a tetőszerkezetet is, az új tervekben az óvoda víz- és szennyvízhálózatát újítják majd fel. Nemrég a zagyvaszántói képviselő-testület úgy határozott, a megnövekedett gyermeklétszám miatt minibölcsődét fognak építeni.

Szintén felújították, átépítették a községháza irodáit és belső tereit a Magyar Falu Programból, új vizesblokkot hoztak létre, új a burkolat és cserélték az elektromos hálózatot is. A felújítás 11 millió forintba került, amelyhez a település önkormányzata is hozzájárult. A tervek szerint kívülről is megújul az épület, melynek keretében energetikai korszerűsítésen is átesik.

Mindemellett több belterületi utat felújítottak: a Bajcsy és a Rákóczi út kapott új kopóréteget, de a József Attila és a Béke útra is nyertek már pályázatot, így a kül- és belterületi útjaikat több mint negyvenmillió forintból fejleszthetik. A település arról is döntött, hogy egy új, korszerű művelődési házat épít. Ennek a területe a temető melletti, a település központi helyén lévő mostani füves, parkos téren lesz, melyhez utat és parkolókat is kialakítanak majd. A faluház se fog kimaradni a tervekből, itt kemencét építenek a nyárra.

Orvosi rendelőket építhetnek hamarosan Apcon is - Apcon megkezdődtek a területrendezési munkák azon az ingatlanon, ahol egészségházat építenek. Juhász István polgármester elmondta, a jelenlegi költségvetés szerint 190 millió forintos beruházásból fogorvosi, gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat helyiségei épülhetnek meg. A közösségi ház felújítása is zajlik, a műemlék templom tavaly elkezdődött rekonstrukcióját augusztus végére szeretnék befejezni. A plébániaépület hátsó része elkészült, amely vendégházfunkciót kap. A középkori templom teljes körű felújítása még tart, a műemléki feltárásra és rekonstrukcióra 82 millió forint támogatást adott a kormány. Boldog település több új beruházással bővült az elmúlt években. Emlékezetes, hogy tavaly év végén adták át a falu központjában lévő megújított utat, valamint a tűzoltószertárt is felújították. A használatbavételi engedélyre váró kerékpárút is hamarosan segíti a helybéliek közlekedését. A létesítmény már csak a fásításra vár, számolt be Laczkó Roland polgármester a tervekről.