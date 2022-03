– Mi volt Berecz Mátyásnak a munkaköri leírásából eredő feladata a Dobó István Vármúzeumban?

– Alapvetően a múzeumi tevékenységhez kapcsolódó muzeológusi feladatok ellátása, a Hevesy Sándor fotógyűjtemény gondozása. Továbbá tudományos kutatás, publikációs tevékenység, a kutatási eredmények közzététele, bekapcsolódás a vári konferenciák szervezésébe.

– Mi volt az azonnali hatályú felmondás előzménye?

– Tavaly december 30-án szeretettem volna Berecz Mátyással személyesen beszélni. Kerestem, de nem találtam a munkahelyén, illetve nem is látták aznap megérkezni. A Baktai úti raktárbázisra érve azonnal betekintettem a múzeumi őrség által vezetett szolgálati naplóba. A napló tárgyilagosan, hitelesen rögzíti valamennyi dolgozóról, hogy mikor érkezett meg, és mikor távozott a munkahelyéről. A rögzített be- és kilépési adatok jelentős hiányosságokat mutattak Berecz Mátyás munkahelyen történő tartózkodását illetőenMeglepődve tapasztaltam azt is, hogy a Berecz úr által leadott jelenléti ív bejegyzései több esetben nem egyeznek meg a naplóban rögzített valós adatokkal. Csalódott voltam, hiszen a jelenléti ív többek között a bérfizetés alapja, amin nem lehet valótlan adatokat feltűntetni. A szolgálati napló viszont a valós tényeket tartalmazza.

– Miért ezzel a közismerten munkáltatónak kockázatosabb, kivételes felmondással szüntette meg Berecz Mátyás állását?

– Gyors döntést igényelt a helyzet kezelése. Ilyen jellegű szabálysértés az én vezetésem alatt még soha nem fordult elő. Egyfelől, a hiteles szolgálati napló tartalmából következően, volt a több helyen valótlan adatot tartalmazó jelenléti ív, amit Berecz Mátyás a munkavégzést igazolandó benyújtott a vármúzeumnak. Továbbá volt egy súlyos munkaügyi szabálysértés, ugyanis többször igazolatlanul, tartósan nem volt a munkahelyén, nem végzett munkát. Másfelől ott van a múzeumi többi dolgozója. Ez az ügy eredményezhetett volna egy olyan helyzetet, amely rossz irányba változtatja a meg az eddig kiegyensúlyozott munkahelyi légkört. Egyébként, mint vezető hogyan várhatnám el a dolgozóktól a munkahelyi jelenlétet, és a becsületes munkavégzést, ha bárkivel is kivételt teszek? Jogi szakemberrel konzultáltam, amely során megerősítést nyert, hogy Berecz Mátyás magatartása nemcsak erkölcsileg elfogadhatatlan, hanem jogilag is kiemelt súlyú szabályszegés, így teljességgel alapul szolgálhat a szigorú következménynek, az azonnali hatályú felmondásnak. Természetesen haladéktalanul Berecz Úr elé tártam az észlelt problémákat, és megoldásként javasoltam a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését. Ezt ő nem fogadta el. Ezek után nem volt más választásom, az ilyenkor alkalmazható szabályok nem hagynak tág mozgásteret. Vagy felmondok, és ezzel helytelenítem, vagy nem mondok fel, és ezzel elismerem helyesnek Berecz Mátyás magatartását. A döntésemet több dolog befolyásolta, a kirívó szabályszegés, a munkájukat tisztességesen végző munkatársaim iránti megbecsülés, a kettős mérce kizárása, és az, hogy egyetlen munkahelyen sem lehetséges az, hogy ne szüntessék meg a munkáját annak, aki engedély nélkül van távol a munkahelyétől, ráadásul ennek igazolására hamis adatot tartalmazó jelenléti ívet ad le, és felveszi munka nélkül az egyébként neki nem járó bért.

– Korábban nem ellenőrizte Berecz Mátyás munkahelyi hozzáállását?

– Alapvetően bizalommal vagyok a munkavállalók irányába, ezért nem feltételeztem, hogy az előírtnál rövidebb időtartamban járjon, vagy egyáltalán be se járjon a munkahelyére. Minimális követelmény, hogy a munkavállaló jelen legyen a munkahelyén.

– A döntésnél nem mérlegelte azt, hogy mégis egy országgyűlési választási kampány következik, és Berecz Mátyás egyéni összellenzéki jelölt?

– Berecz Mátyás nem azért bocsátottam el, mert közszereplő, és képviselőjelölt. Annak ellenére is meghoztam a döntést, hogy ő közszereplő, mert ez a helyzet véleményem szerint egyértelmű. Mérlegelési lehetőségem nem volt. A jogszabályok és az elvárt erkölcsi normák mindenkire vonatkoznak. A döntés, az általam elmondottak szerint mindössze jogi és erkölcsi alapokon nyugszik. Ennek semmi köze a politikához, ez tisztán egy munkaügyi intézkedés, ami ellen Berecz Mátyásnak lehetősége volt bírósághoz fordulni. Ezt ő meg is tette. Összességében nagyon elszomorít, hogy egy ilyen egyértelmű helyzetet egyesek próbálnak átpolitizálni.

– Berecz Mátyás az ügy kapcsán korábban azt nyilatkozta, hogy egyetlen olyan alkalom volt, amikor ténylegesen hiányzott a munkahelyéről. Ez az eset 2021. december 30-én történt?

– Ez nem igaz. Sajnos sokkal több alkalom volt.

– Berecz Mátyás azt is állította, hogy korábban fizetés nélküli szabadságot kért szeptemberre és októberre, de ön ezt elutasította.

– Berecz Mátyás ugyan kért fizetés nélküli szabadságot, de ez nem határidőben, és nem a jogszabályban meghatározott indokkal érkezett meg. Így ezt nem is tudtam elfogadni. Egyébként szabadon rendelkezett a számára biztosított szabadságnapok kilencven százalékával, így ezeket felhasználhatta. Ennek racionális, célszerinti beosztásáról teljes belátása szerint dönthetett.



– Berecz Mátyás azt nyilatkozta a sajtóban, hogy több esetben egyszerűen arról volt szó, hogy a Vármúzeum Baktai úti telephelyéről átment egy másik telephelyre, ezért nem volt jelen?

– Berecz Mátyás munkafeladatait júniustól kizárólagosan a Baktai úti telephelyen végezte. Munkája ellátásához nem volt szükség arra, hogy a másik telephelyre menjen, és ezt nem is rendelte el számára senki.