Maria Nyikolajeva Kárpátaljáról, egészen pontosan Tiszabökényből telepedett át Magyarországra tíz évvel ezelőtt. Először Vecsésen talált munkát, s miután összegyűjtöttek egy kis pénzt, Tarnazsadányban találtak otthonra. Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy kitört az ukrán–orosz háború, s úgy döntött, idős édesanyját és öccse három árva gyermekét áthozza a határon, és ha időlegesen is, de a faluba költözteti őket.

– Nagy szegénységben élnek, nincs munkalehetőség, és most félnek is – mondta. Tiszabökény Kijevtől több mint ezer kilométerre helyezkedik el, de Lvivtől csak kétszázötven kilométerre.

– Ott a hírek szerint már szinte mindennap megszólal a légiriadó, a város bevezető útjain barikádokat állítottak homokzsákokból. Egyre több fegyverest lehet látni, és kijárási tilalom van – osztotta meg értesüléseit. A szerettei öt kilométerre élnek a magyar határtól. Maria csütörtökön hajnalban indult el, előtte folyamatosan telefonált, egyeztetett. Mint mondta, édesanyja 77 éves, összepakolva várja őt.

– Félti a házát, tart attól, ha elhagyja, betörnek, s kifosztják, de elmondtam neki, hogy ne ezzel törődjön, a biztonsága a legfontosabb – tette hozzá. A gyerekekről tájékozódott még a hatóságoknál, megnyugtatták, hogy átengedik a határon, sőt meg is vizsgálja majd őket egy orvos Tiszabecsen. A háborúról azt mondta, ők már átéltek ilyen helyzeteket korábban is, a mostani is csak idő kérdése volt.

– Azt hiszem, sokan ugyanígy gondolkodtak, de persze féltjük a kinn lévő rokonokat attól függetlenül, hogy szerencsére messze vannak a robbantásoktól. A kinn élők tartanak az orosz hadjárat kiterjedésétől – emelte ki. Szerinte akik most menekülnek, vissza akarnak majd menni, ő maga az édesanyját már nem engedi el, de a többiek, ahogy minden más menekült, hazamennének majd.

Hangsúlyozta, Tarnazsadány összefogott, szavai szerint földre szállt angyalok segítenek nekik.

Segít a testület és a közösség - Koczka Ferenc polgármester és az önkormányzat az elsők között tudatta, hogy Tarnazsadány is csatlakozik a menekültek megsegítéséhez. Több kárpátaljai magyar is él a faluban Maria családján kívül is. Ő kiutazik, s ha eljut hozzájuk, akkor ő áthozza a határon, a polgármester és a képviselők pedig személyesen hozzák haza busszal. Rajtuk kívül még két családot is be tudnak fogadni, és magánemberek is ajánlkoztak szállásadónak. Ezenkívül a testület döntése nyomán adománygyűjtés is indult csütörtökön. Létrehoznak egy családbefogadó központot a régi ABC épületében és más önkormányzati épületben, valamint egyeztetünk a helyiek felajánlásával kapcsolatban is. Tartós élelmiszerereket, plédeket, ruhákat, takarókat, gyereköltözéket gyűjtenek. A polgármester elmondta, korábban rendőrként dolgozott, s szolgált a 2015-ös menekülthullám megérkezésekor is, így tudja, célirányosan kell gyűjteni, s azzal is tisztában van, mire nincs szükség, mik a lényeges eszközök, melyekre a most érkezőknek szükséges van.