Az épület hét modern dokkolót is kap, s több mint száz dolgozónak ad majd munkát. A Heves Megyei Hírlap egy lapszámát és a műszaki terveket magában rejtő alapkövet Szabó Zsolt, a hatvani térség országgyűlési képviselője és Varga János, a Magyar Posta logisztikai üzemeltetési igazgatója emelte helyére a múlt héten. Hatvan mindig is logisztikai központ volt, köszönhetően kedvező földrajzi helyzetének, ez is indokolta a beruházást. A hatvani bázissal együtt 19 kiszolgáló épület jön így létre. A Magyar Posta összesen 50 milliárd forintból újítja meg a teljes logisztikai infrastruktúráját.

Az eseményen Szabó Zsolt országgyűlési képviselő kiemelte, az új központ megépülését indokolja, a régi sajnos nem rendelkezik kellő kapacitással. Változott és gyorsul a világ, az internetes rendelések miatt folyamatosan bővíteni kell a csomagszállítási kapacitást és azokat a helyeket, ahol a csomagok rendszerezése, kiszállításra előkészítése megtörténik. Ez bővülést jelent mind a foglalkoztatottak számában, mind pedig a helyi adóbevételekben is. A logisztikai bázis az egykori laktanya focipályája helyén valósul meg. Ezzel a beruházással most Hatvan és Nagygombos is nyer – jelentette ki Szabó Zsolt.

Egyre több csomagot visz a posta - Az építkezés várhatóan még az idén befejeződik, az üzembe később szállítópályát is telepít a vállalat. Az üzemet a modern csomaglogisztikai elvárásoknak és a postai igényeknek megfelelően alakítják ki: egyik oldalán hét dokkolót, a másik oldalon hat szintbeli ipari kaput, valamint egy extrakaput helyeznek el, melyek a kézbesítő járművek, illetve a szállító kamionok kezelését, a csomagok rakodását segítik majd. Hatvanban, illetve Heves megyében évről évre emelkedik a kézbesített csomagok száma, 2020-hoz képest tavaly közel harminc százalékkal több, 434 ezer csomagot kézbesítettek a depó vonzáskörzetéhez tartozó településeken.

Varga János logisztikai üzemeltetési igazgató hangsúlyozta, nagyon fontos a posta számára a csomaglogisztika.

A hatvani az elsők között került a tervezett helyszínek közé. A Magyar Posta a csomagszállítási szolgáltatásával is szeretne a hely szelleméhez híven pályán maradni – fogalmazott Varga János.

Hozzátette, bíznak abban, hogy ez a mostani komplex fejlesztés a lakosság számára is érezhető mértékben emeli a szolgáltatás színvonalát.

– A versenyképességet a minőséggel szeretnénk fenntartani. A posta minden logisztikai depójába, így a hatvaniba is automata csomagszortírozó rendszert telepít majd, amellyel hosszú távon, a folyamatosan növekvő csomagmennyiség mellett is gyors és hatékony lesz a beérkező csomagok feldolgozása, kézbesítése – tette hozzá.