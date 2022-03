A Bugát Pál Kórház már több éve tudatos pályázati munkával, egymásra épülő sikeres projektekkel fejleszti infrastrukturális és műszeres felkészültségét, tájékoztatta lapunkat T. Bokros Mária, az intézmény sajtószóvivője. Mint elmondta, a modernizálások legfőbb célja, hogy még hatékonyabb és eredményesebb betegellátást biztosítsanak a város és térsége lakóinak.



Ezúttal a Széchenyi 2020 program Járóbeteg-szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Bugát Pál Kórházban elnevezésű uniós projektje által biztosított 296,8 millió forint támogatás garantálja a továbblépést. Az elnyert összeget döntően orvosi és informatikai eszközök beszerzésére fordíthatják, felújítják és akadálymentesítik a hotel diagnosztikai épület liftjeit, a főbejáratát és a mentőportát is. Felújítanak ott egy teljes vizesblokkot is, az érintett szakellátások esetében az elhasználódott bútorzatot kicserélik.



– A magasabb színvonalú járóbeteg-szakellátás biztosítása érdekében több szakma kap új orvosi eszközöket – részletezte T. Bokros Mária. – Elsőbbséget élvez a gasztroenterológia, az urológia, a fizikoterápia, a kardiológia, a vértranszfúziós szakrendelés, a szülészet-nőgyógyászat, az fül-orr-gégészet és a szemészet. A liftek felújítása és akadálymentessé tétele valamennyi járóbeteg számára biztonságos és egyszerű közlekedést tesz lehetővé. Az új informatikai eszközök beszerzése a ma már nélkülözhetetlen korszerű adattárolás és adatkezelés, továbbá a konzultatív betegellátás érdekében történik. A támogatás összege lehetőséget nyújt a kórház épületének egyes felújítási munkáira is. A projekt révén megújul egy komplett vizesblokk, ahol új akadálymentes illemhelyet és kézmosót is kialakítanak. A hotel diagnosztikai épület főbejárata és a mentőporta bejárata is átalakul azért, hogy a mozgásukban korlátozott betegek is gond nélkül igénybe vehessék – foglalta össze a szóvivő.



T. Bokros Mária azt is tudatta, hogy a beruházás csökkentheti a fekvőbeteg-ellátó osztályok igénybevételét is. A szakrendelőkben ugyanis, ha minél több beteg esetén a kor színvonalának megfelelő körülmények között kezelhetik teljeskörűen a pácienseket, akkor az gyorsasága és hatékonysága révén jelentősen csökkenti az egyéb ellátásra szorulók számát.



A szóvivő hozzátette, a fejlesztés pozitívan befolyásolhatja a jövőben nemcsak a betegek, de a szakmában dolgozó orvosok és egészségügyi munkatársak elégedettségét is. A fejlesztési program várhatóan a jövő év áprilisában fejeződik be.