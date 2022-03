A magyar kormány egy hónapja kezdődött négyéves programjában minden 65 éven felüli magyar állampolgár ingyen kaphat jelzőeszközt, amelyhez 24 órás diszpécserszolgálat kapcsolódik. Fülöp Attila államtitkár a tájékoztatón elmondta, a Gondosóra programmal a kormány célja az, hogy a koros emberek lehetőleg a családjukkal, a hozzátartozóik közelében élhessenek. Ez a digitális fejlesztés csaknem 1,5 millió idős életébe hozhat biztonságot.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért korábban személyi térítési díjat kellett fizetni. Az új jelzőeszköz alanyi jogon jár a meghatározott életkort elért embereknek Feladata, hogy a saját otthonukban élő idősek baj esetén egy egyszerű eszköz révén kapcsolatba léphessenek az általuk előre megjelölt személlyel, aki közvetlen és gyors segítséget nyújthat. A szolgáltatás a jelzőeszközhöz hasonlóan ingyenes, és az ország minden településén folyamatosan hozzáférhető. Annak igényléséhez csupán regisztrálni kell a gondosora.hu weboldalon.

A program részeként egy nyakban vagy karon hordható készüléket használnak, amely egyetlen gombnyomással jelez egy állandóan működő diszpécserszolgálatnakEz a központ felveszi a kapcsolatot a jelzést leadó személlyel, és értékeli a helyzetet. Kezdeményezi a segítségnyújtást, értesíti a megadott kontaktszemélyt. Indokolt esetben a sürgősségi segélyhívás is megtörténik.

Sokak mellett a kompolti Heidrich Mária is praktikus megoldásnak tartja a jelzőkészüléket.

Az a legjobb benne, hogy nem bonyolult. Hiába kapott a mama mobiltelefont, azt nem tudja kezelni, és nem tud felhívni, amikor dolgozom.Egyszer a fiamat vittem ki a vasútállomásra, s mire hazaértem, a mama elesett, eltört a lába. Belegondolni is szörnyű, hogy órákig magatehetetlenül feküdt volna a földön, ha épp munkában vagyok. Elkél nálunk a szolgáltatás, mert a fiam a párjával nemrég keresett albérletet. Így egyre többet lesz napközben egyedül a mama – fogalmazott.

A hatékonysághoz fontos a kontroll - Dr. Csábi László káli háziorvos szerint is jó ötlet az új jelzőeszköz, mert sérülés, rosszullét esetén döntő a mielőbbi ellátás. Ugyanakkor szakmailag meg kell válogatni, hogy kiket lehet bevonni a programba. Véleménye szerint az egyedülálló, testiekben gyenge, magát ellátni nehezen tudó, de szellemileg még komoly problémával nem küzdő időseknél az új szisztéma tökéletesen működhet. A demenciában szenvedőknél más a helyzet, bár ők nem is lehetnének egyedül. Esetükben a háziorvos a korábbi jelzőrendszer révén már szerzett tapasztalatot. Megesett: kiérkezett a mentő a demens idős jelzésére, ám nem volt semmi baj. Az ilyen esetek gyakorivá válása veszélyeztetheti a rendszert. A háziorvos szerint tehát fontos a szakemberek, szakorvosok bevonása és kontrollja a rendszer jó működtetéséhez.

Salga József elmondta, a szintén Kálban élő édesanyja eddig mindig tudott telefonálni.

– Mindennap megyünk hozzá, és esténként is felhívom. Ha nem veszi fel a telefont, indulok hozzá. Előfordult viszont, hogy éjszaka kezdődött a rosszullét, de csak délelőtt derült ki, mert nem akart felébreszteni. Így nagyobb lehet a baj, akár mentőt is kell hívni, volt is már rá példa – közölte.

A nagyúti Csabavölgyi Éva is kénytelen egyedül hagyni idős édesanyját, amikor dolgozik. – Ő már korlátozott a mozgásában, s egyéb egészségügyi problémája is van. Amíg dolgozom, a nővéreim tudnak segíteni a felügyeletében. Engem telefonon tudna elérni édesanyám, ha baj van, de gyakran eltéveszti a számokat. Hasznos lenne nekünk is az új jelzőkészülék – mondta.