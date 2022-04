Két utat is felújítottak Csányon márciusban a belügyminisztériumi, illetve a Magyar Falu Program pályázati forrásából, összesen közel 32 millió forintból. A felújítások érintették a Széchenyi és a Budai Nagy Antal utat és a Monostori út mintegy fél kilométeres belterületi szakaszát – tudatta Medve István polgármester.

Az útfejlesztéseken kívül az önkormányzati tejüzemben is lezárult egy hazai forrású fejlesztés. A gazdaságélénkítő programban 224 millió forintból a csányi tejüzem továbbfejlesztését szolgáló projektet is megvalósították. Ennek keretében tejipari feldolgozóeszközöket szereztek be. Így a modern technológiai szintet képviselő kétezer literes automata joghurttartályt, túrókocsit, keverőgépet, folyadékhűtőt és gőzfejlesztőt is vásároltak más technikai berendezések mellett.

Az önkormányzati fenntartású tejüzem története több mint tíz évvel ezelőtt kezdődött, ugyanis a közmunkaprogramból nőtte ki magát önálló egységgé. Saját kecskéket tartanak, tehén- és kecsketejből állítják elő termékeiket.