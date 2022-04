Tóth Szilveszter polgármester arról beszélt, hogy az önkormányzati épületek, az orvosi rendelő, az óvoda, a művelődési ház a 2019 előtti vezetésnek köszönhetően rendben vannak, a falu közművesített. A Magyar Falu Program révén több pályázaton sikerült nyerniük.

Temetői infrastruktúra-fejlesztésére nyertünk ötmilliót – tudatta. – A sírkert hátsó kerítése már megépült, az utcafronti szakaszt tavasszal folytatjuk. Kistraktorra pályáztunk 15 millió forint értékben, a munkagépre szerelhető fű- és rézsűkasza, talajmaró könnyíti a munkánkat, télen a síkosság elleni védekezésben segítség. A hagyományőrző klubbal nyertünk másfél milliót hangosításra. Az egyházközséggel közös pályázatunk eredménye 15 millió forint, amiből zajlik a templomunk külső felújítása. Hárommilliót kaptunk a külterületi szemét elszállítására. Megépült egy játszótér a művelődési ház és az iskola között. Minden évben nyertünk pénzt szociális tűzifára, s 140 köbmétert szoktunk kiosztani. Pályáztunk kisteherautóra, hogy a községhez tartozó Károlytáró területét rendben tarthassuk – részletezte a községvezető.

Csinosítanak is

Látogatásunkkor a faluban virágokat ültettek a közterületekre. Tóth Szilveszter kiemelte, igyekeznek csinosítani a települést, boroshordókat, szőlődarálót is kihelyeztek látványelemként az utcákra.

Szeretném elérni, hogy a falut teljes hosszában átszelő közutat felújítsák, mert 1975 óta nem kapott új burkolatot. Károlytáróig 8,5 kilométeres szakasz. A belterületi utcák jó minőségűek, fekvőrendőrt építenénk be a gyorshajtók megfékezésére. A faluházunkban menekültek elszállásolására alakítottunk át három szobát, de majd ott szeretnénk a régi idők bútoraiból kiállítást nyitni – összegzett.

Egy turisztikai attrakció álma - Tóth Szilveszter régóta dédelgetett álmáról beszélt, ami igazi turisztikai attrakció lehetne. Károlytáró bányája és a falu határában volt ércelőkészítő között kisvonattal bonyolították a szállítást. A rendszerváltozás után a síneket is elhordták, de a nyomvonal megvan. A bányászok által „népesnek” hívott kisvonat újjáépítésével nemcsak a bánya bejáratáig, de a feltárt bányán át több kilométer hosszon Mátraszentimréig lehetne utazni, s ott háromszáz méteres aknán át feljutni a felszínre. A polgármester tudja, hogy ez csak országos beruházással lenne létrehozandó, milliárdos költségről van szó. A megvalósíthatóbbnak látszó terv az, hogy a bánya kezdeti szakaszán bányamúzeumot rendeznek be. Turisztikailag összekapcsolható lenne a helyi, nemzetközi hírű ásványkiállítással és a szép környezettel. Károlytárón az önkormányzatra maradt a bányatelep iskolájának és közösségi házának hatalmas, mára elhanyagolt állapotú épülete, ott turistaház, de akár idősotthon is kialakítható lenne.

A polgármester elmondta, a falu lakosságszáma régóta stagnál. Ám most már Gyöngyösről is költöznek ide. Károlytárón hétvégi háznak veszik a bányásztelep volt ingatlanait. Munkalehetőség itt alig van, de Gyöngyös és környéke munkahelyekkel jól ellátott. Tóth Szilveszter szerint aki akar dolgozni, az még válogathat is az álláshirdetések között.