- Mindeközben kutyákat is tart.

- Igen, fajtatiszta kutyákat. Régen 20-25 kutyám is volt, vitték őket segítő kutyáknak, meg rendőröknek is. De vannak papagájaim is, 14-en. A közeli óvodából is szoktak bejönni megnézni őket. Kint vagyunk a város szélén, így sok madár is meglátogat minket, harkályok, vadgalambok, de be-beszöknek mókusok is. Sőt, vaddisznó is bejön néha, főleg télen, ennivalót keresni, meg volt már itt medve is. A fekete macska nem járt erre – nevetett Nándor.

- Medve?

- Igen, az úgy történt, hogy lomtalanítás volt, és az egyik ház elé kitették a lejárt szavatosságú élelmiszert: konzerveket, lekvárokat, mindenfélét, és a medve bejött és elkezdett enni. Az egyik néni kerítésére fel is ágaskodott, be is mászott.

- Aláírásokat is látok mindenhol, ott egy motorháztetőn, meg itt is a korláton.

- Igen, bárkitől szívesen veszem, aki benéz ide. Az a motorháztető maradt meg az ellopott autómból, erre kezdtük el az aláírásokat. Volt, amikor a szomszédban dolgozó kőművesek kértek filctollat, de betért hozzám a pap is, amikor a szemben épülő katolikus óvoda alapkövét letették. Kérdezték is tőle, hogy igaz, atya, ön nem iszik? Ő pedig erre azt mondta viccesen, hogy csak egy kicsit. Természetesen ő nem törzsvendég, de jóban vagyunk, mivel a szomszédom.

- Akkor ez a hely tényleg közösségformáló. Fiatalok, idősek együtt szoktak ide jönni?

- A fiatalok ritkábban, ők elvannak a főiskolán, ott megtanulnak inni, aztán péntek este itt folytatják – nevetett. - De volt olyan már, hogy a tűzoltók a közelben oltottak, és bejöttek vízért. Az új vendégekkel szemben az egyetlen elvárás, hogy ne legyen balhé. Egy-egy meccs nézése közben persze szárnyalnak az indulatok, de olyankor sem szokott némi szóváltáson kívül más történni. Csendes, nyugodt a környék is, és a hely is nyugodt.