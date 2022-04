Kedden ülésezett az egerszóláti képviselő-testület. Az önkormányzat híradása szerint a katasztrófavédelem képviseletében Kerek Péter őrnagy kiegészítő információkat adott a korábban megküldött éves beszámoló mellé. Kiemelte, hogy a tűzgyújtási tilalmat sokan félreértik, nemcsak az erdők kétszáz méteres közelében tilos égetni, hanem a parlagot, füvet sem szabad ilyen időszakban meggyújtani. Megjegyezte, az Egerszólát belterületen történő kerti zöldhulladék égetésére hozott rendelet – szerdán és pénteken, déltől három óráig engedi az égetést – megfelelő, de ilyenkor sem szabad szemetet égetni.

Kovács József egri rendőrkapitány és a körzet rendőre, Sebestyén János beszámolója szerint Egerszóláton jó a közbiztonság, ahogy a kapcsolat is az önkormányzattal és a polgárőrséggel. A kutyatartás kérdéseivel kapcsolatosan a kóbor vagy kóborló ebek ügyében arról számoltak be, hogy folyamatos a bírságolás. Ezt most már külsős rendőrök is figyelik, foglalkoznak az üggyel. Elhangzott, a választás miatt az iskola épületét péntektől lezárták a szavazások végéig, továbbá akadálymentesítették a kerekesszékkel érkezők számára. Illetve arról is szó volt, hogy a több helyről jelzett vízelvezető árkok problémáját az önkormányzat a lehetőségekhez mérten rendezni fogja záros határidőn belül, a külterületi utak felújítására pedig pályázatot adott be a település. Szó esett arról is, hogy az egerszóláti víztározó ügyében a jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeket nem hajtotta végre még a tó tulajdonosa. Híradása szerint az önkormányzat továbbra is meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy az árvízvédelem kérdése ezen a területen, ebből az irányból is megoldódjon.