Az EKKE 2022-ben nívós programsorozattal, májusban megjelenő alkotói pályázatokkal is emlékezik Gárdonyi Gézára, írta meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapja.

Tartalmas kötet őrzi a 2015-ös egyetemi Gárdonyi konferencia anyagát, ahol a legfrissebb kutatási eredményeket mutatták be, s nem meglepő, hogy Egerben azóta is újabb és újabb kincsekre lelnek a kutatók Gárdonyi Géza életműve kapcsán.

Dr. Pintér Márta dékán tájékoztatása szerint az író halálának 100. évfordulója alkalmából kilenc programelemből álló rendezvénysorozatot szervez az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete. A rendezvénysorozat célja, hogy az irodalmi életművet (újra) felfedezzék, bemutassák a lokális emlékezet különböző vonatkozásait és minél szélesebb körben élővé, átélhetővé tegyék azt az irodalmi jelenséget, melyet Gárdonyi Géza alkotásai, az író szellemisége képvisel.A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar vezetője úgy fogalmazott: igyekeznek megszólítani az iskolás és egyetemista korosztályt, a leendő pedagógusokat és a gyakorló irodalomtanárokat, s természetesen az érdeklődő nagyközönséget, az egri irodalombarátokat is.

A "Gárdonyi 100" emlékév kapcsán az egyetem részt vesz szakmai konferenciákon és maga is szervez tudományos eseményeket, előadásokat és kerekasztal beszélgetéseket, s emellett esszéíró-, novellaíró- és fotópályázatit is megjelentetnek májusban. Az egyetem a 2022-es programsorozatban neves hazai kutatókat szólaltat meg a Gárdonyi-életmű és az "egri remete" máig tartó hatása kapcsán, hiszen az író szellemisége különösen nagy hatással van Eger városára, a Nemzeti Emlékhelyre, az egri várra is.

A dékán hozzáfűzte, a Komplex Alapprogram eredményeire támaszkodva ősszel, a Kutatók Éjszakáján interaktív irodalomórát tartanak majd, ahol Gárdonyi Géza regényeit tárgyalják, s az Irodalomtudományi Intézet a Tittel Pál Könyvtárral közösen októberben Gárdonyi Irodalmi Szalonba invitálja a nagyközönséget.

Az egyetemi programok és kezdeményezések a „Gárdonyi 100” Emlékév keretében:

• Gárdonyi 100 – Kultusz, irodalom, emlékezet: Nemzetközi tudományos konferencia Gárdonyi Géza műveiről, kultuszképző szerepéről - fókuszban a lokális értékek kultúratudományi szerepe, kultusz- és identitásképző hatása (2022. november 10-11.)

• Eszterházy Irodalmi Verseny V. - Középiskolai tanulmányi verseny Gárdonyi Géza műveire építve, 2022/23. tanév, a verseny kiírása: 2022. szept. 1., első (írásbeli) forduló: 2022. nov. 21-dec. 10., döntő, szóbeli forduló: 2023. február 20.

• Gárdonyi Irodalmi Szalon – Az EKKE Tittel Pál Könyvtárral közösen szervezett rendezvény. Gárdonyi műveinek megszólaltatása, elsősorban a város érdeklődő irodalomkedvelői számára (2022. október 17.), felolvasók az egyetem hallgatói és munkatársai.

• Komplex mesefoglalkozás Gárdonyi Géza meséivel - az általános iskolás korosztálynak (2022. szeptember 30.)

• Interaktív irodalomóra Gárdonyi műveivel (Ida regénye, Isten rabjai) - középiskolás korosztálynak (2022. szeptember 30.)

• Történelmi regények a kulturális emlékezetben - kerekasztal-beszélgetések neves hazai kutatókkal (2022. nov. 30.)

• Kortársunk, Gárdonyi - esszéíró pályázat középiskolásoknak és egyetemistáknak.

A pályázat kiírása: 2022. május, beérkezési határidő: 2022. szept. 30., megjelenés: 2022. nov. 30.

• Gárdonyi-átiratok: Novellaíró pályázat egyetemistáknak (esetleg kortárs íróknak). Kiválasztott Gárdonyi-novellák alapján parafrázis készítése, a legjobb 10-12 pályamű publikálása az Agria folyóirat különszámában.

A pályázat kiírása: 2022. május, beérkezési határidő: 2022. szept. 30., megjelenés: 2022. nov. 30.

• A pillanat rezgése – Fotópályázat: illusztrációs fotó készítése Gárdonyi kiválasztott mondataira, a legsikeresebb pályaművekből képeslap készítése.

A pályázat kiírása: 2022. május, beérkezési határidő: 2022. szept. 30., megjelenés: 2022. nov. 30.