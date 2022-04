Április 27-én tartott sajtótájékoztatót Nagy Róbert, a Radír Reklám Kft. ügyvezetője és Dr. Bujdosó Zoltán, a programoknak otthont adó MATE Károly Róbert Campusának főigazgatója. A vállalkozás és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusa közösen szervezi meg ÖKO Forradalom címmel programsorozatát.

A nagyszabású rendezvény célja, hogy játékosan és interaktív programokon keresztül vezesse rá a különböző korcsoportokat, hogy most már itt az idő, hogy mindenki a maga szintjén tegyen valamit a földünk érdekében. A környezetvédelem és a tudatosság tanulható, a fenntarthatósági lépéseket el lehet sajátítani, az ökogondolkodás kialakítható. A rendezvény ezeket és ennek iramát szeretné fokozni.

A program május 13-án, pénteken a gyöngyösi campuson kerül megrendezésre. Az ÖKO Forradalom szervezői és a partnerek iskolaidőben az általános- és középiskolásokat, kora délután az egyetemistákat, fél négy után pedig a családokat várják olyan izgalmas programokkal, mint például a VR mozi és elektromos kerékpár akadálypálya vagy a kupakvár építés. Az érdeklődők a MATE oktatóitól azt is megtudhatják, hogy milyen a fenntartható turizmus, az Egererdő Zrt. munkatársai elmondják, hogy miért megújuló energiaforrás a fa, a Bükki Nemzeti Parkosok pedig elárulják, hogy mi is az a Vidra Verda.

Nagy Róbert a sajtótájékoztatón elmondta, hogy vannak friss nemzetközi kutatások, amelyek szerint már 2025-ben tetőzni fog az üvegházhatás.

E felmérés alapján a tudósok véleménye az, hogy már 2025-től nagymértékben csökkenteni kellene a gázkibocsátást. Addig mindössze három évünk van. E kutatás alapján megerősítették azt is, hogy akkor lenne a Földünk ugyanilyen formában élhető, ha 2100-ig másfél másfél Celsius fok lenne maximum a felmelegedés. De már most 1,3 foknál tartunk. Mivel nagyon jelentős a téma, szerettük volna magunk mellett tudni a környék legnagyobb tudásközpontját, és ezt találtuk meg a gyöngyösi campusban, amely mindig is jó partnere volt az efféle kezdeményezéseknek. A rendezvény célja, hogy megértessük az emberekkel: ahhoz, hogy a gyerekeink gyerekei is megfelelő minőségű életet éljenek, ahhoz mindenkinek tenni kell most valamit.

Dr. Bujdosó Zoltán arról beszélt, hogy a gyöngyösi campuson ez nem új kezdeményezés, hiszen ez a gondolkodásmód már régen elkezdődött náluk. 2020-ban az intézményük elnyerte a Heves megyei Klímabarát-díjat.

Bízunk benne, hogy az esemény sikere az egyetem többi campusára is jó hatással lesz, és egy szokássá válik azokon is. Már a májusi rendezvényre jönnek kollégák a MATE kaposvári és budai campusáról is - fogalmazott dr. Bujdosó Zoltán.