Havazásra ébredhettünk kedd reggel: az ország több pontja is fehérbe borult. A Kékestetőn, Bánkúton és Szilvásváradon is havazott. A kirándulók azt mondták, nem számítottak télies időre. A szakemberek szerint az átlagosnál több mint tíz fokkal van hidegebb, ez pedig jócskán megviseli a szervezetet – számolt be a Tények.