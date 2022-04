A gyöngyösi képviselő-­testület márciusi ülésén dr. Zólyomi Géza ezredes, a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője számolt be az elmúlt év eseményeiről és a szervezet aktuális feladatairól. Az elmúlt évben a januári Verseny utcai gázrobbanáson és az egyik Szurdokpart úti üzemben kialakult ammóniaszivárgáson kívül kiemelkedő esemény nem történt a kirendeltség területén, derült ki a beszámolóból. A 48 település védelmét ellátó gyöngyösi tűzoltók 182 esetben vonultak tűzesetekhez, továbbá 143 műszaki mentésben működtek közre. A kirendeltség vezetője örömét fejezte ki, hogy tavaly átköltözhettek az új, modern laktanyába, amely méltó körülményeket biztosít a tűzoltóknak.

A laktanya a város közepén van, és jó, hogy a Honvéd, a Bethlen Gábor és a Gábor Áron utcák meghosszabbítása, illetve összekötése révén riasztáskor hamarosan akár négy irányba is ki tudunk vonulni, ami azt a célt szolgája, hogy a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre érhessünk- mondta dr. Zólyom Géza.

Új veszélyekre kell készülni - Az ukrajnai háború kapcsán dr. Zólyom Géza elmondta, hogy légoltalmi pince megyénkben nincs, ami volt, nem felel meg a követelményeknek. Mint mondta, talán a mostani helyzet rávilágít arra, hogy újra kell gondolni ezek kialakítását, felújítását. Katasztrófahelyzetekben egyébként az úgynevezett helyes magatartási szabályokról folyamatosan tájékoztatják az adott települések lakóit jelenleg is interneten és szórólapokkal. Ez most elsősorban azokat érinti, akik ipari létesítmény közvetlen környezetében élnek.Tavaly két kiemelkedő eseményhez vonultak a tűzoltók

Az ezredes a Szurdokpart úti üzemben kialakult ammóniaszivárgással kapcsolatban arról beszélt, hogy a veszélyes anyagot tároló ipari létesítményeket főigazgatói intézkedés alapján felügyelet alatt tartják.

– A tavalyi káresemény abból adódott, hogy a modernizálás során egy tömítőgyűrű nem vált be. A téves riasztások száma pedig azért nagy, mert az ipari létesítményekben kiépített füstérzékelők az ott keletkezett portól is jelezhetnek. Ezeket másfajta érzékelőre kell kicserélni – fogalmazott dr. Zólyom Géza.

A kirendeltség vezetője arról is beszámolt, hogy a József Attila kollégiumban mintegy százötven menekültet tudnak egyszerre elhelyezni. Az érkezőket regisztrálják, ellátják ágyneművel és a többségében négyágyas szobákban szállásolják el őket, napi háromszor étkezést biztosítanak nekik, és az egészségügyi ellátásuk is biztosított. Mint mondta, a létszám változó. Egyrészt a családegyesítés miatt, hiszen az egymástól útközben esetleg elszakadt családtagok, miután biztonságba kerültek, megkeresik egymást. Emellett van megüresedés, nemrég a budapesti baptista szeretetszolgálat szervezésében húszan elhagyták az országot, és Németországba mentek. Az ő helyükre azonban érkeznek újabb menekültek.