– Célunk, hogy tanítványaink a tantervi kereteken kívül meglássák a legújabb tudományos kutatási eredményeket, drámajátékkal önismeretet szerezzenek és a humán műveltségüket szélesítsék – hangsúlyozta.

A programsorozat hétfőn kezdődött, egy pszichológus tartott előadást koronavírus témában, illetve a dohányzás ártalmairól is szólt, egy osztály pedig a Heves Megyei Vízmű Zrt-nél járt gyárlátogatáson. Kedden a NATO került a középpontba, háborúról valamint békéről beszéltek a középiskolásoknak, majd egy szimulációs játékban is részt vehettek. A programok egész héten folytatódnak, mások mellett a pénzügyi tudatosság, a digitális immunerősítés, és az Európai Unió aktualitásai is előtérbe kerülnek, illetve lesznek még egyéb gyárlátogatások is.