Az önkormányzat, a Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület, valamint a HEVA Kft. hívta és várta a lakosokat, hogy megtekinthessék a Turisztikai Centrum beruházás keretében ­megvalósuló fejlesztéseket, a felújított Szepessy–Spitzer-kastélyt, az épülő medencéket, a befejezés előtt álló uszodát és az apartmanházakat is. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a kastély régi épület, mely teljes egészében megújult. – Kialakítottak öt szálláshelyet, ahol akár 20-25 ember elhelyezésére is lehetőség nyílik. Kiállítótérként is működik majd, a konyha rész is alkalmas arra, hogy konferenciákat, rendezvényeket szolgáljon ki. Végre Hevesen van egy olyan tér, ahol szalagavatót, bált, különböző jellegű rendezvényeket lehet megszervezni – részletezte.



A strand fejlesztése is az ütemtervnek megfelelően halad. Ez nyár közepére elkészül, ősztől a hevesi és a környékbeli gyerekek itt tudnak majd úszni tanulni. A belső technika beszerelése folyik, de ez előtt három medence is elkészül. Egy nagy, melyben lesz egy hatalmas körforgó rész, lesz egy kimondottan termálmedence és egy gyermekmedence is. Elmondta, itt nincs vége a fejlődésnek, még két medencével bővítenék a komplexumot, ennek a pályázati előkészítése zajlik, melynek része egy lakókocsipark létesítése is.

Szabó Zsolt azt is kifejtette, a Viczán-tóval kapcsolatban is megvannak az elképzelések. A tervek szerint teljesen kitakarítják, horgásztóként is funkcionál majd, körbeveszi egy futópálya, a beruházás része egy csónakázó tó is, illetve evezőspályát is álmodtak ide. – A tavat körülöleli egy gyönyörű zöld terület, amit pihenésre lehet majd használni – hangsúlyozta.

– A városnak nagyon fontos a turizmus – mondta el a képviselő. – A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács ­százmillió forintot ad Hevesnek, hogy a körzeti iskola melletti kollégiumból egy panziót alakíthassanak majd ki.

Környezettudatos létesítmény - A Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület hazai forrásból támogatott projekt keretében újította fel a Szepessy–Spitzer-kastélyt. Az újonnan kialakított telken környezetvédelmi és energetikai központ és egy új építésű rendezvényközpont létesült. A központ tervezetten mutatja majd be a földhő- és napenergia-hasznosítás módozatait, az energiahatékony építési lehetőségeket, az árnyékolás és szellőztetés fontosságát, a víztakarékosság, a többlépcsős vízhasználat, valamint az esővíz-hasznosítás megoldásait.