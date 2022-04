Mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját az Országos Vérellátó Szolgálat, vagy a Magyar Vöröskereszt oldalán!

Véradások Heves megyében április 25-május 1. között

Nagyréde , Művelődési Ház (Fő u. 6-8.) április 27. 14:00 - 17:00

, Művelődési Ház (Fő u. 6-8.) április 27. 14:00 - 17:00 Eger , VOLT Helyőrségi Klub (Kossuth L.u. 12.) április 27. 14:00 - 17:00

, VOLT Helyőrségi Klub (Kossuth L.u. 12.) április 27. 14:00 - 17:00 Felsőtárkány, Bükki Nemzeti Park Látogató Központ (Ifjúság u. 34/1.) április 28. 12:30 - 17:30

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és taj-kártyáját.

Tudta? A véradás egyben tekinthető szűrővizsgálatnak is, mivel a véradást megelőző orvosi vizsgálat mellett – ahol egy általános vizsgálat történik vérnyomásméréssel, hemoglobinszint méréssel – a levett véreket meg is vizsgáljuk. Vizsgált fertőző ágensek: HIV 1-2, Hepatitis B, Hepatitis C, és szifilisz.