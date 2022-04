A korlátozott számban palackozott Szilas nem csupán emlékezés a bajnokra: az értékesítéséből befolyt teljes összeg a gyermekeit segíti. A közelmúltban elhunyt kiváló sportoló családját támogató kezdeményezés mellé állt a Nemzeti Versenysport Szövetség is, és erre kéri a tagszervezeteit is – fogalmaz Dr. Mészáros János, az Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke a portálunkhoz eljutatott közleményben.

Az ismert egri borász, Sike Tamás három bor házasításából készített Szilas néven cuvée-t az egykori olimpiai bajnok tornász emlékére.

Április 13-án ünnepelné 52. születésnapját, melyre évek óta vágyott álmát valósítottuk meg, elkészült a nevével fémjelzett és kedvenceiből összeházasított bor, a Szilas! Célunk a borral az emlékezés és egy nemes ügy, a bor értékesítéséből befolyt összeggel Szilveszter gyermekeit fogjuk támogatni – osztotta meg közösségi oldalán a borász.



A közleményben szerepel: – Sike Tamás nemcsak Szilas régi jó barátja, hanem a keresztapja is volt – mondta Mórádi Zsolt sokszoros kick-box világbajnok, Csollány Szilveszter barátja, aki a temetésen a család nevében mondott beszédet.

Hosszú évek óta beszélgettek arról, hogy milyen jó lenne egy, Szilas nevét viselő bort összehozni. Sajnos, a tragédia után jött el az idő, hogy Sike Tamás összeállítsa azt a bort, ami Szilasnak a legjobban tetszett volna. Tamás most így tiszteleg a keresztfia és egy legenda előtt, és most együtt arra kérjük a sportolók, illetve a magyarok közösségét is, hogy fogyasszák ezt a bort. Ugyanis minden bevétel, ami az értékesítésből származik, minden egyes forint, az a családot segíti azután, hogy Szilas ilyen tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk– mondta Mórádi Zsolt.



A Magyar Torna Szövetség is tagja a Nemzeti Versenysport Szövetségnek, hiszen több szakága is hozzánk tartozik, és kiváló a kapcsolatunk. Márcsak ezért is nagy örömmel vettük ezt a kezdeményezést, amelyet az NVESZ is támogat. Rendezvényeinkre mi is vásárolni fogunk a palackokból, és arra kérjük valamennyi tagszervezetünket, hogy lehetőségeik szerint ők is segítsenek – jelentette ki Dr. Mészáros János.