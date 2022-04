– Számított-e arra, hogy ilyen fölényesen nyerni fog?

– Úgy mondanám, hogy bíztam a győzelemben. Nehéz volt kiszámítani, szoros küzdelmet vetítettek előre a közvélemény-kutatások, s jómagam is erre számítottam. Februárban számunkra egyre jobb visszajelzések érkeztek, de miután a választópolgárok akaratukat a szavazófülkében nyilvánítják ki, nem tekintettem mértékadónak a közvélemény-kutatás adatait. Így aztán nagy volt az örömünk, amikor jöttek az első szavazóköri eredmények, amelyek előrevetítették a győzelmet.



– Minek köszönhető, hogy a billegőnek vélt körzetben elsőbbséget szerzett, mégpedig olyan településeken is, ahol eddig nem a kormánypárt volt többségben?

– Nem kétséges, komoly hátteret adott a tizenkét évi – meggyőződésem szerint mindenki számára jót hozó –, Orbán Viktor miniszterelnök úr nevével fémjelzett kiegyensúlyozott kormányzati munka. Szerepet játszhatott az orosz–ukrán háborús konfliktus ténye, s politikai ellenfeleink ezt kísérő, kijelentései, nyilatkozatai. Egy magyar ember sem kívánhatja, hogy országunk belesodródjon ebbe a háborúba. A választópolgárok tisztában vannak az erőviszonyokkal, és azzal, hogy ez nem a mi háborúnk. Mindemellett, a történelem során még soha nem hozott jót, ha olyanok lépnek koalícióra pusztán a hatalom megszerzéséért, akik ideológiailag rendkívül távol állnak egymástól. Megtapasztaltuk, Egerben sem hozott jó eredményt a pusztán a hatalom érdekében szőtt szivárványkoalíció. A választók ezt tudják. Munkatársaimmal együtt az elmúlt csaknem egy évben igyekeztünk, hogy mindenki megismerjen, képet kapjanak a településeken élők a személyiségemről, munkámról, értékrendemről, arról, mire számíthatnak tőlem parlamenti képviselőként. Nagyon boldog vagyok, hogy minden településen, köztük Egerben, s több olyan községben is sikerült újra elnyerni a Fidesz–KDNP pártszövetségnek a választók bizalmát, ahol az elmúlt parlamenti választásokon nem kaptuk meg ezt. Ez a bizalom kötelez! Kötelez, hogy felelősséggel szolgáljam a térségben élőket, a civil- és a gazdasági élet szereplőit, a bevett egyházakat. Szeretném, ha munkám hozzájárulna a társadalmi szolidaritás erősödéséhez, a közjót szolgáló, konszenzuson alapuló döntések meghozatalához. A magas részvétel, s annak a ténye, hogy korábban ebben a választókerületben még jelölt nem kapott ennyi szavazatot, erős felhatalmazást ad a munkámhoz.



– Kiknek tartozik hálával?

– Megköszönöm minden választópolgárnak, akik elmentek szavazni, s véleményt nyilvánítottak. Külön azoknak, akik megtiszteltek bizalmukkal. Köszönetem és megbecsülésemet fejezem ki minden munkatársamnak, aktivistáinknak, a szavazókörökben munkát végzőknek a lelkiismeretes, áldozatos munkájukért. Köszönöm a települések polgármestereinek a támogató hozzáállást! Megtapasztalhattam, hogy valamennyi segítőmnek valóban szenvedélye a hazánk, a település, ahol élnek. Nem utolsósorban nem ment volna a családom adta támasz nélkül, akik szeretetükkel segítettek. Sokat jelentett a nehéz pillanatokban az unokáim lelkesítő szeretete.



– Hogyan kezdődik a választókerület új parlamenti képviselőjének munkája?

– A képviselői mandátum felvételét követően minél előbb szeretnék személyesen találkozni azokkal a döntéshozókkal, akikkel az elmúlt időszakban az általam is megismert fejlesztési igényeket, megoldásra váró problémákat áttekinthetjük, s azok megvalósítása érdekében a szükséges tennivalókat meghatározzuk. Szükséges lesz kialakítani egy professzionális, hatékony, szisztematikusan dolgozó munkaszervezetet. Jelenléti politizálást szeretnék folytatni, amelynek révén figyelemmel kísérhetem a pályázatok sorsát, a települések életét, igényeit.



– Egert jól ismeri, de a közelmúltban sokat járta a környékét is. Milyen feladatokat lát maga előtt? Kiemelne konkrét példákat?

– Egert illetően az Intermodális Csomópont mielőbbi megvalósulását tartom az egyik legfontosabb, a közeljövőben realizálható feladatnak. Emellett a déli iparterület infrastrukturális fejlesztését, illetve a 25-ös főút átmenő szakasza teljes rekonstrukciójának előkészítését is minden erőmmel szorgalmazni fogom. Miként a tehermentesítő út megvalósulását is. A Felsőtárkányt, Nagytályát, Kerecsendet, Füzesabonyt érintő iparterületi fejlesztéseket említem még közeli feladatként, illetve a Tisza-tóhoz köthető beruházásokat. Ezek mind olyan fejlesztések, amelyek nemcsak egy-egy község javát szolgálják, hanem hatnak a környező településekre, de még a térségre is. Sürgető feladat a települések közötti, négy számjegyű, balesetveszélyes utak rekonstrukciója is, mert e tekintetben érzékelhető a lemaradás a megye más térségeihez képest.



– A parlamenti munka új kihívást jelent. Egyben rengeteg fővárosi tartózkodással is jár majd.

– Semmiképp nem adom fel az egri lakhelyem.



– Van elképzelése arról, hogy ki lehet az, aki az ön korábbi tisztét, azaz a megyei kormányhivatal vezetését a jövőben magas színvonalon ellátná?

– Miután a kampányidőszak lekötötte az energiáimat, s mert a választás eredménye csak a szavazatok összesítése után állapítható meg, nem is igazán gondolkoztam még ezen. Abban biztos vagyok, hogy miniszterelnök úr felelősségteljes döntést hoz, és megfelelő, a hivatalnak tekintélyt adó ember kerül a kormányhivatal élére. Magam is megtapasztaltam, hogy a megbízatáshoz a szakértelmen túl, élet- és munkatapasztalat is szükséges.