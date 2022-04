Az Ételt az Életért Alapítvány, amely 30 éve látja el hazánkban a Krisna-hívők humanitárius tevékenységét, az év minden napján meleg étellel szolgálja a rászoruló lakosságot, de az év során több alkalommal kiemelt élelmiszercsomag osztást is tart. Ennek célja, hogy a résztvevők az ott kapott csomagokból otthon, együtt főzhessenek a családjukkal, és kis segítséggel ugyan, de a rászorulók is úgy érezhessék magukat, mint bármely más családban, ahol naponta friss, meleg étel kerül az asztalra - tájékoztatta portálunkat munkájukról Nyolcas Olivér, az alapítvány Egri Irodájának vezetője.

Az egri Krisna-hívők már több mint 30 éve működtetik az ételosztást a hevesi régióban, minden hétköznap várják a rászorulókat. Április 29-én, a kiemelt akció keretében azonban a 650 adag friss, meleg ebéd mellé ugyanennyi élelmiszercsomagot is szervíroznak. A hagyományos főzési alapanyagok mellett (például lencse, sárgaborsó, cukor, margarin, tej, zsemlemorzsa) kiegészítő termékeket, így édességet pékárut és gyümölcsöt is vihetnek haza az érkezők, az élelmiszermentésből befolyt adományoktól is függően. Az Ételt az Életért számára ugyanis fontos az élelmiszerpazarlás csökkentése is.

Egy kis erőfeszítéssel és logisztikával ugyanis rengeteg, még kiváló állapotú alapanyagot lehet visszaforgatni az emberek ellátására, ahelyett, hogy ez a sok-sok élelmiszer mind a szemétben végezné. Az ételosztó misszió tagjai feladatuknak tekintik az élelmiszer-elosztásból származó egyenlőtlenségek megszüntetését is, valamint a környezet- és a klíma védelmét, ezért mindig húsmentes ételeket szolgálnak fel. Most pénteken a tartalmas ebéd vegetáriánus sólet lesz - tudtuk meg az irodavezetőtől.

Anyák napja alkalmábólAz április végi kiemelt akciót ezúttal az édesanyáknak szentelik, hiszen ők azok, akik szerető gondoskodásukkal és figyelmükkel egyben tartják a családot. Akikre amellett, hogy ugyanúgy főállásban dolgoznak, mint az édesapák, a háztartás és a gyermeknevelés oroszlánrésze is hárul, ami különösen nagy kihívás a rászoruló családok esetében, ahol gyakran a semmiből kell ételt varázsolni az asztalra.

- Több mindenen lehet spórolni. Picit okosabban kell élni és akkor sok mindenre jut. Mi még boldog emberek lehetünk, hogy legalább van egy lakásunk, de így is jobban oda kell figyelni mindenre – mondja egy rokkantnyugdíjas asszony, aki rendszeresen jár a krisnások ételosztására.

Az egyre emelkedő élelmiszerárak és az ellátási válság leginkább a kis- és közepes keresetű családokat sújtja. Rászorulóvá váltak olyan dolgozó emberek is, akik korábban sosem szorultak külső segítségre életük fenntartásához.

- A legnagyobb lányom betegség miatt otthon van, így csak alkalmi munkákat tudok vállalni – mondja egy gyermekeit egyedül nevelő egri édesanya. - Vannak rossz dolgok az életben, de én azokat próbatételeknek tekintem. Nem szabad hagyni, hogy az embert lehúzzák a történések.

Az Ételt az Életért Egri Irodájánál a covid-járvány és a kapcsolódó válsághelyzet óta az adagszámok folyamatos emelkedést mutatnak, az ellátásra való igény egyértelműen nő.

Segítség az ukrajnai menekülteknek

Az Ételt az Életért kiemelt szerepet vállal az ukrajnai fegyveres konfliktusból érkező menekültek ellátásában is, 20 ezer tál meleg étel és több mint 20 tonna tartós élelem biztosításával. A Krisna-hívők vallási központjai pedig menedéket és fedelet nyújtottak már több száz érkezőnek. Az ukrajnai menekültek jelentős része is feleség és édesanya, akik sokszor a kenyérkereső családfő szerepébe kényszerülnek és egyedül kénytelenek útra kelni a gyerekekkel. A Krisna-hívők által követett védikus kultúrában a nők tisztelete és támogatása elsődleges fontosságú. Április 29-én ezért a segélycsomagok kiosztása mellett az édesanyákat külön köszöntjük és egy kis meglepetéssel is készülünk - mondta Nyolcas Olivér, az alapítvány Egri Irodájának vezetője.