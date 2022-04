– Belügyminisztériumi, ­közfoglalkoztatásra szánt forrásból és önerőből megújult a fürdő előtt található park. Itt pályázati támogatásból új játszóteret és kondiparkot alakítottunk ki a kikapcsolódni és sportolni vágyók örömére. Új padokat és kandelábereket helyeztünk ki a parkban – mondta el portálunknak Sági Ferenc, Bükkszék polgármestere.

Hozzátette, hogy az óvodában pályázati forrásból energetikai felújítás történt: napelemeket létesítettek, fűtés-korszerűsítést végeztek, szigetelték az épületet, és a nyílászárókat kicserélték. Az udvaron pedig a Magyar Falu Programnak köszönhetően új mászóvár épült.

Sági Ferenc megjegyezte azt is, hogy a helyi orvosi rendelőben megújult a váró, s emellett új orvosi eszközöket is beszereztek. A településen új falubusz, valamint rakodóval, billenős pótkocsival és seprűs adatperrel ellátott traktor állt szolgálatba.

Idén többek között rendbe teszik még a játszótérnél található hidat és a fürdő előtti lépcsőt s a köztéri toalettet is, illetve több árok rendezését is beütemezték.