Az eredményeket Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos jelentette be a közelmúltban Budapesten, ahol azt közölte, hogy országosan 61,5 milliárd forint támogatást osztottak most szét a falvak között. A tizenhárom pályázati kiírásban együttvéve csaknem 4400 önkormányzati és egyházközségi pályázó nyert.

Gyopáros Alpár jelezte, hogy évek óta a legnépszerűbb kiírás a kommunális eszközök beszerzését célzó pályázat, amelyen olyan eszközöket, gépeket vásárolhatnak meg a helyhatóságok, amelyekkel helységek köz- és zöldterületeit tudják gondozni. Erre azért is van szükség, mivel a gazdaság élénkülése, erősödése alacsony munkanélküliséggel párosul, így egyes falvakban már alig lehet közmunkásokat találni karbantartási feladatokra.

Heves megyébe a mostani döntés értelmében közel egymilliárd forint került. Nincs olyan pályázati kategória, amelyben ne szerepelne több pályázó szűkebb hazánkbeli önkormányzat neve.

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre, illetve a közösségszervező munkatársak bértámogatására nyert Boconád 4,3, Csány 3,5, Feldebrő ötmillió forintot. A korábban is népszerű, általában kilencszemélyes tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére más önkormányzatok mellett Kisnána, Sarud és Szúcs is csaknem 15–15 millió forintot költhet.

Az egyházak számára meghirdetett, a közösségi terek fejlesztésére kiírt kategóriában a római katolikus egyház plébániáira Apcon, Rózsaszentmártonban öt–öt millió, Zagyvaszántón közel 15 millió forint fordítható. Az egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközök beszerzésére és közösségszervező bértámogatására Zaránk és Tarnazsadány egy-egy, Verpelét Római Katolikus Plébániája 3,7 millió forintot használhat fel.

Szolgálati lakások is megújulnak - Népszerű pályázati cél a helységekben az önkormányzati járda építése vagy felújítása. Tenk csaknem négymilliós magyar falus pénzből oldhatja meg feladatait. A falvakban jelentős cél a szolgálati és orvosi szolgálati lakások felújítása is. Szűcsi és Petőfibánya öt–öt, míg Halmajugra 16,5 millió forintért teheti ezt meg a közeljövőben. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények felújítása mellett újabb elemként ebben az évben a vízelvezető rendszer felújítása is lehetett igényt beadni. Az eredményes községek között találhatjuk Andornaktályát, ahová 25,9, míg Domoszlóra 11 millió forint érkezik. A húsvét előtt kihirdetett nyerteslista a következő hetekben bővülhet, ugyanis a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerint újabb eredményeket tesznek közzé az ünnepet követő időszakban.

Az egyházi tulajdonú temetők felújítására, ezen belül is többségében ravatalozó vagy kerítés rendbetételére Szűcsi katolikus egyházközsége négy-, a zagyvaszántói plébáni nagyjából másfél millió forintot költhet. Az önkormányzati temetők rendbetételére Adács 5,5, Dormánd közel hat, Ecséd pedig 1,7 millió forintot fordíthat.

Népszerű pályázati kategória volt az önkormányzatok számára az, aminek a célja iskolaépület és tornaterem rekonstrukciója. Ebben tizennégy megyei nyertes van a hatvani és az egri tanke­rület iskolái között. Így például Gyöngyösoroszi 51,9, Mezőszemere 54,9 milliót forintot fordíthat erre a célra.

A falvak rendben- valamint karbantartására szolgáló eszközök, így kistraktor beszerzésére is lehetőség nyílik több helyen. A nyertesek közt szerepel Gyöngyösoroszi, ahol 10,6 milliót fordíthatnak rá.

A pályázati célok közül idén sem hiányzott az óvodai játszóudvarok és a közterületen lévő játszóterek fejlesztése, ahová másokon túl Gyöngyössolymos és Pély önkormányzata is csaknem öt–öt millió forint értékben nyújtott be sikeres pályázatot. Az önkormányzati ingatlanok közül Zaránk faluházának renoválása indulhat el 29,8 millióból. Vécsen a közösségi tér rendbetétele közel 30 millió forintból valósulhat meg.