Friss hírek érkeztek a Gyöngyösi Állatkert szurikátakölykeiről, akik február végén születtek. Most a Magyar Magánállatkertek És Akváriumok Egyesülete számolt be egyrészt érkezésük előzményeiről, másrészt arról, hogy hogyan is vannak most.

Mint posztjukból kiderült, Gyöngyösön most először nevelnek kölyköket szurikáták. A családalapítás a Pécsi Állatkertből érkezett fiatal nősténynek köszönhető egyébként. Az afrikai illetőségű kisragadozók, mint írják, mókás jellemvonásaiknak, mozgalmas életvitelüknek köszönhetően igazi közönségkedvencek. Közismert, hogy a csapatban élő mongúzfélék elég karakánok, a szabad természetben felveszik a harcot akár a mérgeskígyókkal is, és simán elcsemegéznek egy-egy skorpiót is.

Állatkerti körülmények között természetesen sokkal kényelmesebb számukra a létfenntartás, ugyanakkor a kölykök terelgetése és nevelése biztosan okoz majd néhány érdekes, humoros, kellemes pillanatot azoknak, akik meglátogatják őket Gyöngyösön. A kölykök is egyre bátrabbak és nagyobbak, és már a külső kifutóval is megismerkedtek, tették hozzá.