Személye a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet meghatározó alakja volt, munkásságával, tudományos tevékenységével maradandót alkotott.

Általános orvosi diplomáját 1975-ben szerezte meg, 1979-ben sebészeti, majd 1991-ben gasztroenterológiai szakvizsgát tett.

Egyetemi tanulmányai befejeztével az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet belgyógyászati, később sebészeti osztályán helyezkedett el, majd rövid ideig más egészségügyi szolgáltatónál kamatoztatta tudását, azonban szíve mindig a hatvani kórházhoz húzott.

Dr. Popovits József

Hatvani munkásságának talán egyik legmeghatározóbb eleme az Endoscopos Laboratórium megalapítása volt, mellyel nemcsak az ellátási paletta szélesedett, de mindemellett a betegek korszerű, szakmai szempontból magas színvonalú ellátáshoz jutottak.

A több évtizedes gyógyító munkája során számtalan olyan beteggel találkozott, akik kiemelkedő diagnosztikája, iránymutatása, illetve utókezelése következtében a gyógyulás útjára léphettek.

Számára a klasszikus orvosi munka mellett kiemelten fontos volt a tudományos tevékenység, már 1979-ben I. helyezést ért el az Alkotó Ifjúsági Pályázaton.

Mind a sebészeti-, mind a gasztroenterológiai szakma terén fontosnak tartotta a folyamatos fejlődést, a szakmai tapasztalatok megosztását. Munkássága során számtalan neves rendezvényen, fórumon tartott színvonalas előadást, mindemellett rengeteg publikálás is a nevéhez fűződik.

Többek között tagja volt a Magyar Sebész Társaságnak, az MGT. Endoszkópos-, valamint Colon Szekciónak, nemzetközi téren pedig az International Association of Surgeon, Gastroenterologist and Oncologist-nak is.

A hatvani kórház számára a legjelentősebb és legkedvesebb tagságát az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet Tudományos Tanácsában töltötte be, amelynek az elnöke is volt.

A tudományos tevékenység mellett aktívan részt vett az oktatói tevékenységben is, mint például 1972-1975. között a Semmelweis Egyetem II. Anatómiai Intézet demonstrátora volt. Részt vett a graduális képzésben rendszeres tantermi előadások megtartásával sebészet és gasztroenterológiai tárgykörben, a posztgraduális képzésben rendszeres továbbképző előadásokat tartott sebészeti, gasztroenterológiai és endoszkópos asszisztensi fórumokon.

Szakmai és tudományos munkájának elismeréseként több kitüntetésben részesült, ezek közül néhányat említve: Heves Megye Egészségügyéért, Albert Schweitzer Pro Vita emlékérem, IASGO Haynal Imre emlékérem, Orvosi Hetilap Markusovszky-díj, Hatvan város Pro Urbe Díja.

Szakmai elhivatottsága, kezelt betegei iránt tanúsított odaadó törődése, a hatvani kórházhoz való elkötelezettsége követendő a jövő generációja számára.

A kollégák, valamint a társintézmények kollégái szakmaiságát, betegei kezelésével, gyógyításával kapcsolatos kitartó odafigyelését nagyra értékelték, szakmai tanácsait elfogadták.

Dr. Popovits József Főorvos Úr távozásával egy olyan orvost, kollégát, barátot veszítettek el, aki mély űrt hagy maga után az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet életében.