18:50 Tagcserét fogadtak el a Közbeszerzési Bíráló Bizottságban, önkormányzati tulajdonba akarják venni a laktanya épületét

Minczér Gábor alpolgármester előterjesztése következett, a város Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagcseréjéről.

– Keresztes Zoltán 11 ülésből kettőre tudott elmenni. Dr. Pócs Alfrédot javasolnám a helyére annak érdekében, hogy határozatképes legyen a bizottság – mondta.

– Ezek az alkalmak minden alkalommal kilenc óra körül voltak, kértem, hogy délután legyenek ezek, de erre nem volt lehetőség, így én is meg fogom szavazni a cserét – mondta Keresztes Zoltán.

– Én úgy tudom, több, mint egymillió forintot fizetünk ennek az ügyvédi irodának, talán alkalmazkodhatnának – mondta Orosz Lászlóné.

Mirkóczki Ádám ezzel egyetértett, de hozzátette, hogy sajnos szűk a mozgásterük. A képviselők megszavazták a cserét.

Mirkóczki Zita sürgősségi előterjesztése következett a 20 millió forintos részvételi költségvetési keret felhasználásáról.

A javaslata szerint az eger.hu oldalon kell majd regisztrálnia a polgároknak, ott javasolhatják ötleteiket. Június 15-ig kell majd ezekről szavazással döntést hozni és az ősz során valósíthatóak meg a projektek. Hozzátette, hogy a keretösszegtől 3 millió forintos kis projektek megvalósítását képzeli el, de ez bővíthető ha szükséges.

Farkas Attila szerint indokolatlan ezt sürgősségi indítványban tárgyalni, és nem is jogszerű.

Mirkóczki Ádám javasolja, hogy csak egri állandó lakos dönthessen, mindenképpen csak elektronikusan.

– Mielőtt itt ötletelnek, nézzék meg, hogy más városban hogy működik ez. Hatvanban például ez nem elektronikusan zajlik. Nem kell feltalálni a spanyolviaszt, a részvételi költségvetés egy létező dolog – mondta Oroján Sándor.

A képviselők döntése szerint az egriek szavazhatnak majd.

Az ülés végén Mirkóczki Ádám tájékoztatta a képviselőket a fejlesztésekről, és a két ülés közötti eseményekről.

Elmondta, a laktanya bejárás zajlott a honvédséggel. Mirkóczki Ádám elmondta, látja a tárgyalássorozat végét, reméli minél hamarabb önkormányzati tulajdonba kerül az épületegyüttes mert rengeteg fantáziát lát benne. Az épületek jó része szinte azonnal hasznosítható állapotban van.

Farkas Attila napirend után felszólalt és köszöntötte Jósvai Lászlót, aki felszólalási jeggyel élt. Elmondta, kamionsofőr volt és egy tükröt vett elő.

– Szeretném figyelmeztetni a közgyűlést, hogy ezt a cirkuszt szörnyűség hallgatni a városnak – mondta. Nyílt ülés végéhez értek.

18:20 Ingatlan-elővásárlási jogukról döntöttek a képviselők

A következő napirendi pontban ingatlan-elővásárlási jogról mond le az önkormányzat, az Ételt az Életért Alapítvány az általuk használt Tűzoltó téri ingatlan felújítása érdekében szeretné azt megvenni az Evat Zrt-től. Orosz Lászlóné szerint ezzel az önkormányzatot veszteség érné, hiszen EU forrásból, több mint 200 millió forintból felújították az épületet korábban.

Lombeczki Gábor jelezte, hogy a mellékletekből a számozás szerint több oldal hiányzik.

Mirkóczki Ádám szerint vagyongazdálkodási szempontból helyes döntés lenne, hiszen az ingatlan nincs jó állapotban. Az összegből pedig másik épületet vennének.

– A jegyzőt kérdezem, hogy van-e lehetőség arra, hogy az Evat igazgatósága újra megvizsgálja a majdani új vezérigazgatóval, hogy újra tárgyalják a vételi szerződést – mondta. A jegyző szerint erre van lehetőség.

Orosz Lászlóné felhívta a figyelmet, hogy a szerződést már megkötötték a felek. A befolyt összeg felhasználásáról kellene dönteni. Javasolta azt is, hogy az Evat tekintse át a lehetőségeket, mert ha a jelenlegi vevőnek az épületrészeket meg kell vennie majd nyomott áron, az nem szerencsés.

Dr. Pócs Alfréd nehezményezte, hogy az Evat eladhatta az épületet a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása nélkül. Mirkóczki Ádám elmondta, két lehetőség van: vagy visszahúzzák az önkormányzathoz az ingatlanokat a vagyonkezelőtől, vagy hoznak olyan rendeletet ami megtiltja a hozzájárulás nélküli értékesítést vagy vételt.

Végül a képviselők lemondtak az elővásárlási jogról, de felkérték az Evatot a helyzet felülvizsgálatára, a jegyzőt pedig a vagyonrendelet módosításának előkészítésére.

A következő előterjesztés az Eger, Jókai utca 3. fsz. 3. szám alatt található ingatlan használatba adásáról szólt az Egri Borút Egyesület részére. A képviselők kedvezményes árról döntöttek, közel százezer forintért.

Utolsóként a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról beszéltek a képviselők. Orosz Lászlóné felhívta a figyelmet, hogy a HEMO épületét az Életfa Környezetvédő szövetség hasznosítja majd. De a fiatalok korábban megfogalmazták elképzelésüket ezzel kapcsolatban. Érdeklődött, hogy ezt be lehetne-e építeni az Életfa terveibe. Mirkóczki Ádám szerint ennek nincs akadálya.

16:45 Vitás rendezvények támogatásáról is döntöttek

Döntöttek az Eger Rally támogatásáról is, hárommillió forintot szavaztak meg a képviselők. Majd áttértek a vitás rendezvények támogatására. Ezek a Harley- Davidson Open Road Tour, ami május 27-én a Dobó téren lesz, a másik az Öt Nemzet Legerősebb Embere Versenye, a harmadik az Egri Vár Napjához köthető társasjáték megalkotása. A polgármester ismertette, hogy a három képviselő hatmillió forintról lemond ezek érdekében a képviselői keretéből.

További rendezvényekről is szó esett, a 825 millió forintos kormányzati támogatás felosztásával kapcsolatban, ebből ugyanis több mint 56 millió forintot kell turisztikailag fontos rendezvényekre szánni. Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság közgyűlés által átruházott hatáskörben döntött, 33.700.000 forint keretösszeg állt rendelkezésre az alábbi kilenc rendezvény támogatására:

- Hungarikum Piknik

- Pincetúrák a Szépasszonyvölgyben

- Utcazenészek Versenye Egerben

- VINO Kóstoló Ünnep Egerben

- Kaláka Fesztivál

- XXVI. Egri Bor Ünnep Szent Donát Napján

- XII. Szepesi György Bárzenész Fesztivált

- Agria Nyári Játékok – Egri Csillagok című előadás

- Egri Szimfonikus Zenekar koncertjei

A kormányzati támogatásból fennmaradt 22 millió 800 ezer forint támogatás felosztása közgyűlési döntést igényel.

Oroján Sándor elmondta, örül neki, hogy támogatják a motoros fesztivált, ami szívügye, bár ő felelősséggel az egriek költségére ennek ellenére sem támogatta volna.

– A három képviselőnek, akik a saját keretükből támogatták a rendezvényeket, majd a saját választóiknak kell elszámolni azzal, hogy miért nem a körzetre költötték a pénzt. Nem irigylem őket – mondta.

A döntésük szerint a

Földvári Győző azt kérte, hogy újra szavazzanak az elektronikus népszavazás üyében, mert nem volt jelen. A jegyző jelezte, hogy van lehetőség erre. Oroján Sándor szerint erre akkor lett volna lehetőség, mikor annál a napirendnél tartottak.

Több képviselő is kijelentkezett, köztük Kovács Cs. Tamás, Orosz Lászlóné, Bódi Zsolt, Juhász Ádám távozott. Kovács Cs. Tamás kérte, hogy ha valakinek gondja van, ne napirendi pontokkal később kérjen újra szavazást. A Fidesz frakció azonban ezzel nem értett egyet és nem támogatták az újraszavazást.

16:14 Online népszavazásról szóló szoftver került szóba

Mirkóczki Ádám áttért az online népszavazásról szóló szoftver megalkotására.

– Minél hamarabb fel kellene venni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel a kapcsolatot ez ügyben. A részvételi költségvetés terhére lehetne létrehozni – mondta.

Keresztes Zoltán jelezte, hogy Komlósi Csaba már többször jelezte, hogy ingyenes szoftver is hozzáférhető.

Mirkóczki Zita kérte, hogy az is legyen benne az előterjesztésben, hogy a részvételi költségvetés összegét visszatöltik húszmillió forintra a maradvány terhére.

Orosz Lászlóné emlékeztetett, hogy Mirkóczki Ádám korábban mindig arra hivatkozott, hogy nagyon drága lenne a szoftver.

– Nem lehetne először megkérdezni, hogy mennyibe kerül egy ilyen szoftver? – kérdezte.

Keresztes Zoltán tisztázta: a részvételi költségvetéshez van ingyenes szoftver.

– Miért éppen most kell ezt? Miért nem kért előtte ajánlatot – kérdezte.

Oroján Sándor szerinte hiba lesz meg a szoftver, félő, hogy a részvételi költségvetésből hónapokig nem lesz semmi. A képviselők megszavazták a kezdeményezést.

15:45 Kiírták az Egri Kulturális és Művészeti Központ intézményvezetői pályázatát és a játszóterek felújításáról is döntöttek

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ intézményvezetői pályázata következett. Mirkóczki Zita kérte, hogy három éves vezetői gyakorlat, illetve a mesterdiploma feltétele is kerüljön bele a pályázatba. Javaslatát nem fogadták el, de a pályázat kiírását igen. Öt tagú bíráló bizottság felállításáról is döntöttek.

Egy Vámház úti ingatlan térítésmentes igénylése következett, amely az állam tulajdona. Erről nagyobb vita nélkül döntöttek.

Majd a játszóterek felújítása következett, például a Töviskes téri és az Érsekkerti játszóterekről is szó esett. Mirkóczki Zita nehezményezte, hogy vele senki nem egyeztetett a témában. Minczér Gábor elmondta neki, hogy a szakirodák mérték fel a szükséges beruházásokat. Mirkóczki Zita hangsúlyozta, a körzetében majd mindegyiket fel kell újítani. Juhász Ádám a Talizmán utcai játszótér felújítását kérte. Kovács Cs. Tamás üdvözölte, hogy figyelmet fordítanak a témára, hiszen a városban közel nyolcvan játszótér van, az ő körzetében pedig legalább három lassan az elbontás szélén áll. Császár Zoltán szerint ha a Hatvani temetőnél lévőt el kell bontani akkor hajléktalan tanya lesz. Bódi Zsolt javasolta, hogy táblázzák ki hogy csak gyermekek használhatják az eszközöket és nem vihetnek be kutyákat az emberek.

Kovács Cs. Tamás hangsúlyozta, hogy a kutyafuttató hálózatot fejleszteni kell, ahogy a kutyaürülék tartókét is.

Oroján Sándor azt kérte, hogy majd ne a sajtóból értesüljenek, hogy kész van a felújítás, egyeztessenek az érintett képviselővel.

Minczér Gábor elmondta, jó ötletnek tartja a táblákat, a képviselők megszavazták az előterjesztését.

14:35 460 millió forintos fejlesztési hitel felvételéről döntött a közgyűlés

A következőkben a klímastratégiát fogadta el a közgyűlés, majd a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnek adtak át egy kisebb területet a Gárdonyi úti csomópont fejlesztéséhez kapcsolódóan.

Az idei fejlesztési célú hitelfelvételről szóló előterjesztés következett.

Hitelről akkor kellene dönteni, ha megvan, hogy miről döntünk. 460 millió forintról van szó, velünk senki nem egyeztetett erről, úgy sejtem, a többi képviselővel sem. Kérem, ezt most ne szavazzuk meg és egyeztessünk a célokról. Kiadáscsökkentő vagy bevételtermelő beruházás lenne célszerű – mondta Oroján Sándor.

Orosz Lászlóné kiemelte, szerinte az egriek is szeretnék tudni, hogy a hitelből milyen fejlesztések és hol valósulnak meg.

– Nagyjából egy éve szeretnék a Hevesi Sándor utcába olyan forgalmi akadályt, mellyel az utcában lakók érdekében lassítani lehetne a forgalmat – mondta.

Hosszas vita bontakozott ki, Mirkóczki Ádám kiemelte, hogy az építőipari árak hetente változnak. Emiatt pontosan nem lehet meghatározni, hogy amikorra megkapják a hitelt, addigra mi fér bele ebbe az összegbe. Felsorolta, hogy minden képviselő legalább száz, de többen közülük több száz millió forintos fejlesztést tervez a körzetében. Hangsúlyozta, ezért is szükség van a hitelre, amelyet végül elfogadtak a képviselők.



14:00 Maradványkeretből finanszírozza a Kepes Intézetet a közgyűlés

A szünet után a Kepes Intézetet működtető Alapítvány a Komplex Kultúra-kutatásért 2022 évi támogatási igénykérelméről döntöttek. Mirkóczki Ádám a képviselői keretből akart tízmillió forintos támogatást nyújtani. Ezt sem Mirkóczki Zita, sem Oroján Sándor nem támogatta.

Farkas Attila újra a Gárdonyi Géza Színház terhére javasolta a Kepes támogatását, végül amellett döntöttek, hogy maradványból finanszírozzák.



12:55 A közgyűlés 3 millió forinttal támogatja az Egri Ifjúsági Zenei Programot

A következő napirendi pont az Egri Ifjúsági Zenei Program hárommillió forintos támogatásáról szól. Idén az előző évekhez hasonlóan a Kulturális Kreatívok Egyesület rendelkezésére bocsátják az összeget, akik a pályáztatást lebonyolítják. Farkas Attila javasolta, hogy további kétmillió forinttal támogassák a programot és az Egri Gárdonyi Géza színháztól vegyék el az összeget. Mivel Farkas Attila az előterjesztő, így saját módosító indítványát nem kell elfogadni.

Oroján Sándor módosító indítványt tett, mely gyakorlatilag Farkas Attila módosító indítványát tenné semmissé. A képviselők erre igennel szavaztak, tehát végül az eredeti előterjesztésről, hárommillió forint támogatásról döntöttek. Ezt támogatták a képviselők.

A szünet előtt utolsóként a Harlekin Bábszínház jótékonysági előadásáról döntöttek, az április 30-i előadás bevételét a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány részére ajánlják fel.



12:30 Parázs vita az önkormányzati cégek támogatásainak elszámolásáról

A következő napirendi pontok támogatások elszámolásáról szóltak. Elsőként a TISZK támogatását fogadták el, kérdés hozzászólás nélkül. A Városgondozás Eger Kft. vezetőjétől viszont kérdeztek.

Sós Tamás arról érdeklődött, hogyan váltak be az új munkagépek. Bódi Zsolt a legutóbbi rendkívüli ülés témájával kapcsolatban érdeklődött, hogy miért nem kötöttek időben vállalkozói szerződést. Megköszönte az igazgatónak a munkavégzést. Juhász Géza elmondta, hogy az új gépparkkal számos pozitív tapasztalatuk van. Hatékonyan dolgoznak velük kollégái.

A városgondozás két fontos szerződéssel kötődik az önkormányzathoz, az egyik a közfeladat-ellátási szerződés csomag, a másik a vállalkozási szerződés. Azért is időszerű ezek megkötése, mert aktualizálni lehet a városgondozás képességeihez a műszaki tartalmat – mondta.

Mirkóczki Zita érdeklődött, hogy egyébként az önkormányzati cégek beszámolói miért kerültek le napirendről. Mirkóczki Ádám azt mondta, azért, mert februárban a közgyűlési többség lecserélte a cégek felügyelőbizottsági, igazgatósági tagjait. Sok felügyelőbizottság még fel sem állt, volt olyan, aki mégsem vállalta a pozíciót.

Oroján Sándor szerint az volt az egyik nagy probléma, hogy a felszámolt Hajdú-Bét Rt.-ből hozott embereket Egerbe a polgármester, ezért kellett cserélni. Mirkóczki Ádám többször félbeszakította a frakcióvezetőt, hogy ne minősítsen olyan embereket, akik nincsenek jelen.

– Csak elmondhatom, hogy szerintem rosszul működtek a cégek. Tény, hogy a vagyonkezelő élén ki állt és miért cseréltük le – válaszolt Oroján Sándor.

– Ügyvezető úrtól pedig azt kérem, hogy ne várjon az önkormányzatra. Ön is mondta, hogy a szerződéstervezet, melyet levettünk a napirendről, tele volt hibával, vállalhatatlan volt – mondta Juhász Gézának.

Minczér Gábor alpolgármester szerint ideje lenne, ha a városgondozásnak megköszönnék a képviselők a munkát. Kovács Cs. Tamás elmondta, hogy erre rengeteg példa volt és reméli, hogy minél több pénzt szavaznak meg a városgondozás működésére, a fejlesztésekre, például új gépek beszerzésére.

A vita után a támogatás elszámolását elfogadták, csakúgy, mint a következő két elszámolást is, melyek a tavalyi idegenforgalmi rendezvények és az előző évi sportcélú támogatások összegéről szóltak, valamint a Keviko Prevenció védőnői szolgáltató tavalyi elszámolását is jóváhagyták.



12:21 Módosították a fogászati és iskolafogászati körzeteket

A következő napirendi pont szerint az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 2021 évben történt utolsó módosítását követően ismét szükségessé vált a fogorvosi, illetve az iskolafogászati körzetek módosítása.

A fogászati körzetek módosítása azért szükséges, mert vegyes fogászati körzetben iskolafogászati ellátást is nyújtó fogorvosok közül ketten (6. és 10. fogászati körzetek) kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy plusz óraszámban, külön iskolafogászati körzetben szeretnék ellátni a gyermekeket. Az előterjesztést vita nélkül elfogadták a képviselők.



12:05 Nem fogadta el a közgyűlés Oroján Sándor javaslatát a cégvezetők vis maior esetben történő pályáztatás nélküli kinevezéséről

A következő napirendi pont Mirkóczki Ádám javaslata a cégvezetők kinevezésének módjáról. Oroján Sándor javasolta azt, hogy ha vis maior helyzet áll fenn vagy kárt okoz egy cégnek – például nincs vezető –, akkor a közgyűlés dönthessen pályáztatás nélkül is.

– Kicsit olyan mintha a múltkori döntésüknek akarna jogi hátteret adni, amikor zárt ülésen cseréltek le cégvezetőket háttéralkuk mentén – mondta Mirkóczki Ádám. Szerinte a vis maior helyzet vagy a gazdasági kár nincs jogilag kifejtve.

– Nem az a baj, hogy a váratlan helyzetre szeretne megoldást, de ez egy kiskapu, mely bármikor alkalmazható – mondta. Minczér Gábor szintén arról beszélt, hogy szerinte ez visszaélésre ad lehetőséget.

A módosító indítványt nem fogadták el, a rendelettervezet eredeti előterjesztést sem szavazták meg, mivel minősített többséget igényelne, s csak nyolcan szavaztak igennel.



11:58 A Gárdonyi Emlékévet is támogatja a közgyűlés

A következő napirendi pont a Gárdonyi Emlékév támogatásáról szól. Mirkóczki Zita ismertette, hogy 20 millió forintot különítettek el erre a célra, az önkormányzati feladatellátási tartalékból további 10 millió forintot tesznek hozzá, szükség van még 9 millió forintra a maradvány terhére. A képviselők igennel szavaztak a javaslatra.



11:45 Megszavazta a közgyűlés az SBS Eger kézilabdacsapat támogatását

A szünet után Oroján Sándor arra tett javaslatot Lombeczki Gábor javaslata nyomán, hogy a képviselői keretből, a választókerületi alapból adjanak pénzt a kézilabdaklubnak.

Mirkóczki Ádám ismertette, Császár Zoltán, Minczér Gábor és Farkas Attila is jelezte, egyenként hatmillió forintról lemondanak a képviselői keretükből és támogatják a városi rendezvényeket. Elmondta, hogy Oroján Sándor módosító indítványát befogadja.

Mirkóczki Zita képviselő módosító javaslata szerint az Eger SE 53 millió forintjáról és az SBS Eger 30 millió forintjáról külön kellene szavazi. Erre a képviselők igennel szavaztak. Több mint öten név szerinti szavazást kértek, így mindkét döntésről név szerint szavaznak.Az Eger SE támogatásáról minden képviselő igennel szavazott. Az SBS Eger kézilabdacsapat támogatásáról szintén,kivéve Mirkóczki Zitát aki tartózkodott a szavazástól.



10:32 Sportcélú támogatások kapcsán is dönteni kell: a kézilabdacsapat megmentése a tét

A sportcélú támogatások ügye következett.

– Extrém sürgősséggel érkezett a kérés, a csapat levelét is csatoltuk – mondta Mirkóczki Ádám.

– Kértem, hogy az előterjesztést vegyük ketté. Legyen egy határozati javaslat a kézilabdáról és egy a fociról – kérte Mirkóczki Zita. A polgármester szerint nem célszerű különbséget tenni két egri sportklub között.

– Az Eger SE Labdarúgó Kft. mivel nem egyesület, nem részesülhet BM kompenzációban. Így az idei sportkeret terhére kapná meg a tavalyi támogatást – magyarázta az előterjesztés lényegét Mirkóczki Ádám – A Gárdonyi Géza Színháznak megítéltek indokolatlanul plusz 20 millió forint támogatást februárban. Részben ebből kapna sürgősségi támogatást a kézilabda klub, részben a 140 milliós idei sporttámogatási keretből.

Keresztes Zoltán arról érdeklődött, hogy mire kell harminc millió forint a kézilabdázóknak.

– Szabó Péter, az SBS Eger vezetője kifejtette, hogy a szponzoraik nincsenek jó helyzetben. Illetve új szabályozás miatt is kft. alapítása is szükséges, az NB I.-es szinthez – ismertette.

Mirkóczki Zita kiemelte, hogy tehát nem az utánpótlásra és egri gyermekekre költik a támogatást.

Nem értek egyet azzal, hogy a kultúrától elvegyünk húszmillió forintot, és harmincat a sportnak adjunk. Adhatunk, de nem a színház rovására, hiszen tudjuk, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) szintén húszmilliót tesz hozzá, ha az önkormányzat is. Tehát negyven millió forintról beszélünk– mondta.

Mirkóczki Ádám szerint nem feltétlenül a színházat kell ezzel a pénzzel támogatni, talán jobb helye lenne a kultúra más területén.

Oroján Sándor kiemelte, a 144 millió forintos idei sportpályázatról májusban döntenek. Felhívta a figyelmet arra, hogy harmincmillió forint óriási összeg egyetlen sportágra. Épp a színháztól elvenni pedig óriási konfliktust gerjeszt.

Ön azt mondta, hogy a foci nem kaphatta meg a támogatást, így a mostani Eger SE 53 milliós támogatás vissza lesz ebből pótolva. Ez miért nincs benne az előterjesztésben? A szóbeli ígéretek nem jelentenek semmit– húzta alá Oroján Sándor.

– Akkor most talán elkezdik érteni, hogy miért kell a városnak sportkoncepció – mondta Kovács Cs. Tamás. – Ha nem lesz NB I.-es csapat, akkor a gyerekek, az utánpótlás is el fog menni. A vita arról szól, hogy ne más kárára történjen ez. Ezzel egyetértek. Tartsunk akár szünetet és keressük meg ennek a lehetőségét – kérte.

Mirkóczki Ádám szerint más címsorról felelősen elvenni jelenleg nem lehet. Kiemelte, hogy februárban nem indokolták, miért kell a színháznak ez az összeg. Mirkóczki Zita határozottan kérte, hogy legyen két határozati javaslatra bontva az előterjesztés. Kiemelte, hogy ő inkább az éjszakai fürdőzéstől vagy a szurkolói zónától venne el pénzt. Orosz Lászlóné többekhez hasonlóan szünetet kért. Több képviselő pedig bejelentette, hogy módosító javaslatokat szeretne benyújtani az előterjesztéshez.

Szabó Péter kiemelte, hogy nem csak az NB I.-es szinthez, hanem a klub megmentéséhez kell az összeg. Földvári Győző jelezte, hogy kötelező szünetet tartani ha ötnél több képviselő kéri, így szünet következik.



10:10 Pénzügyi kérdések

Az első napirendi pont az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítása.

– Önök nem végzik rendesen a munkájukat. A képviselők leadják a fejlesztési igényeiket és nem történik semmi – mondta Oroján Sándor.

– Egerben 2019-előtt is voltak fejlesztések – mondta Kovács Cs. Tamás. – Ne tegyen úgy polgármester úr, mintha nem használtunk volna fel több apró beruházásra milliárdos összeget. Most arra hivatkozik, hogy leadtunk 2,5 milliárd forintnyi igényt. Kezdjenek el dolgozni, teremtsék meg a lehetőséget. Ne a pártlogót nézze, szomorú, mikor azt a visszajelzést kapom, hogy azért nem valósul meg egy elképzelés, mert az én ötletem volt – mondta. A polgármester azonban elvette a szót a képviselőtől.

– Ennek most vessünk véget, ebből a székből egyszer sem hangzott el ilyen – válaszolt. – Senki nem vitatja a milliárdos fejlesztéseket. Most is vannak fejlesztések.

Oroján Sándor szerint tarthatatlan, hogy fél évet vagy akár egy évet kell várni egy parkoló felfestésre, és ilyenen kell vitázni.

– Összesen 46,6 millió forintos feladatellátási tartalékot látok az előterjesztésben, ezt lehetne fejlesztésekre használni – mondta Mirkóczki Zita.

– Ez pántlikázott pénz, a közétkeztetésre megy, amihez jelenleg 60 millió forint hiányzik – válaszolt a polgármester.

– Az előterjesztésből annyi olvasható ki, hogy felszabadult pénzösszegeket más sorra csoportosítunk. De az nem olvasható ki belőle, hogy bármennyit is a közétkeztetésre fordítunk – hívta fel a figyelmet Orosz Lászlóné (Fidesz-KDNP).

– Tegnap derült ki, hogy óriási áremelkedést hajt végre a közétkeztető. Nem értünk vele egyet, de meg van kötve a kezünk – mondta Mirkóczki Ádám. A képviselők végül elfogadták az előterjesztést.



9:30

A közgyűlés határozatképes. Komlósi Csaba (független) és dr. Pápai Ákos (Mi Hazánk Mozgalom) hiányzott. Mirkóczki Ádám elmondta, több napirendi pontot későn küldtek ki. Elsőként arról szavazott a grémium, hogy ezeket napirendre tűzzék-e. Mirkóczki Zita (MSZP) képviselő, az Egységben a Városért Egyesület (EVE) elnöke elmondta, szerdán sürgősségi indítványt nyújtott be a részvételi költségvetés felhasználásáról, ám ezt nem látja a napirendi pontok között. Mirkóczki Ádám jelezte, hogy azért, mert nem neki, hanem a jegyzőnek küldte.

Farkas Attila alpolgármester arra hívta a fel a figyelmet, hogy az előterjesztésben nem látja az indoklást, hogy miért sürgősségiként tárgyalják.

Emellett több sürgősségi indítványt is benyújtottak a képviselők, ezek tárgyalásáról szavaztak.

Mirkóczki Ádám polgármester nyújtott be egy előterjesztést sportcélú támogatások adományozásáról. Vélhetően ehhez kapcsolódóan az egri kézilabdacsapat jelentős számmal képviselteti magát az ülésen. Mirkóczki Ádám javasolta, hogy tekintettel erre, az első napirendi pont legyen ez az előterjesztés. A képviselők megszavazták az indítványokat. Szintén a polgármester nyújtotta be a Gárdonyi Emlékév támogatásról szólót, Minczér Gábor alpolgármester tagcserét javasolt az önkormányzat Közbeszerzési Bíráló Bizottságában. Oroján Sándor Fidesz-KDNP frakcióvezető pedig az Intézményei Közbeszerzési Szabályzatának módosítását szorgalmazta.

Oroján Sándor elmondta, az egyik előterjesztése fedi a polgármester rendezvények támogatására vonatkozó előterjesztését, így a Harley-Davidson Open Road Tour támogatására tett javaslatát nem szükséges tárgyalni, azt visszavonja.

A napirend előtt az egri rendőrkapitányhoz intézhettek kérdéseket a képviselők. Bódi Zsolt (Fidesz-KDNP) köszönetet mondott a hatóságnak, ugyanis a felnémeti Egri úton fokozott ellenőrzéseket és sebességmérést vezettek be, ennek köszönhetően pedig kevésbé problémás a közlekedés.

Minczér Gábor alpolgármester napirend előtt két témát ismertetett. Az első a Virágos Rét Program, melyet a közelmúltban vezetett be az önkormányzat. Lényege, hogy a közterületeken olyan területeket alakítanak ki, ahol a vadvirágok zavartalanul szaporodhatnak, évente csak kétszer kaszálja ezeket a városgondozás.

A Kertész utca rekonstrukciója nagyjából ötvenszázalékos készültségnél tart. A Hadnagy utcában a csapadékvíz-elvezetés zajlik, a legtöbb helyen megtörtént a közművek kiváltása. Már az uszodánál is megkezdődtek a járdaépítési munkálatok. A tervezett határidők úgy tűnik, tarthatóak, ám kiderült, hogy a csapadékvíz-elvezetés a Kertész utcában problémás. Ezt sajnos a tervezési szakaszban nem vizsgálták megfelelően– ismertette.

Bódi Zsolt a képviselői keretek felhasználásával kapcsolatban beszélt.

– A napokban küldtem erre vonatkozóan egy kérelmet. Érdeklődöm, hogy mikor indulhat el a képviselői keretek felhasználása – kérdezte.

A februári közgyűlésen is elmondtam, az, hogy eddig példátlan módon 10 millió forintra emelték a keretet, problémás. Önök nem hoztak megalapozott döntést. Ugyanis ha csak egyetlen képviselő is átviszi a keretét a jövő évre, akkor az érvényes jogszabályok szerint, az egybeszámítási kötelezettség miatt a többi sem használhatja fel. Jelenleg a képviselői keretek felhalmozási soron vannak. Az sem világos, hogy egyben kell közbeszereztetni majd a képviselők projektjeit vagy külön is lehet– mondta.

– Mi más tájékoztatást kaptunk egy közbeszerzőtől – válaszolt Bódi Zsolt.

Dr. Bánhidy Péter jegyző elmondta, várhatóan május elején minden kérdésre választ kapnak. Kovács Csatlós Tamás emlékeztetett azért javasolta ezt az összeget, mert a nagy fejlesztéseket apró munkákkal kell kiegészíteni a körzetekben. Érdeklődött, hogy korábban mikor 2,5 millió forint volt a keret, akkor miért nem ütköztek problémába.

– 50 millió forint az értékhatár. Ez, amit önök szeretnének, a többszöröse – válaszolt a polgármester.

Oroján Sándor kiemelte, a közbeszerzéseknek több fajtája van.

– A szomszédos megyei jogú városokban érdekes módon meg lehet oldani ezt. Nyilván a közbeszerzési szakértők majd találnak megoldást itt is. Szomorú, ha az a probléma, hogy a képviselők tenni akarnak a körzetükért – húzta alá.

– A februári ülés előtt megbeszéltük, hogy ha szeretnének valamit, akkor előtte a szakirodák megvizsgálják a javaslatokat. Majd másnap önök egyeztetés nélkül kezdeményezték ezt. Nem az elképzeléssel van gond, hanem a sorrenddel – fogalmazott Mirkóczki Ádám.

9:26

Eger önkormányzata sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben címmel. Így 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásból helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok megvalósítására kerül sor városunkban.

Tavaly novemberben a globális felmelegedés, klímaváltozás elleni fellépés Egerben témakörben rajzpályázatot hirdettünk óvodások, általános iskola alsó-, és felső tagozatosok, középiskolások körében. A pályázati felhívásra tizenhárom intézményből 798 rajz érkezett be. Korábban, csak óvodások körében már lezajlott egy rajzpályázat, melyre 114 pályamű érkezett, így összesen 912 gyermek és diák vett részt a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási projektben– hangzott el közgyűlés előtt. Mirkóczki Ádám polgármester részesítette elismerésben a díjazottakat.

Óvodai kategóriában 1. helyezést ért el Glonczi Szabolcs, az Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvodása

Általános iskola alsó tagozatos kategóriában

1. helyezést ért el Polonkai Boglárka az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2/c osztályos tanulója

2. helyezést ért el Molnár Borbála az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola 4/b osztályos tanulója

3. helyezést ért el Erdélyi Patrícia az Egri Lenkey János Általános Iskola 3/a osztályos tanulója

Általános iskola felső tagozatos kategóriában

1. helyezést ért el Jánosi Zengő az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Iskola 8/b osztályos tanulója

2. helyezést ért el Humicskó Lilla az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Tagiskolája 6/b osztályos tanulója

3. helyezést ért el Jakab Kincső az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Tagiskolája 5/b osztályos tanulója

Középiskolai kategóriában

1. helyezést ért el Bartus Luca az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 11/b osztályos tanulója

Különdíjban részesült Kiss Georgina, Riz Anna, Zagyva Lilla, Török Ádám, Váradi Tamás

az Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8/a osztályos diákjai, akik Megszakad a szív címmel készítettek térbeli festményt.



9:05

A Deák Ferenc úti óvoda ügye mégsem kerül a mai közgyűlés napirendjére, azt az előterjesztő, Mirkóczki Ádám polgármester még annak megkezdése előtt visszavonta.



9:00

A közgyűlés mai ülésének napirendjei között szerepel Mirkóczki Ádám polgármester javaslata, miszerint az önkormányzati gazdasági társaságok ügyvezetőit kinevezni vagy javasolni csak pályáztatás alapján lehessen. Ezt azzal indokolja, hogy a februári közgyűlésen az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Eger Termál Kft. élére közvetlenül választott a közgyűlés új ügyvezetőket. Így szakmai programjuk, életútjuk megismerésére a testületnek nem is volt lehetősége.