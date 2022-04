Az Ifjúsági Zenei Program hárommillió forintos támogatásáról is döntenek, illetve a város klímastratégiájáról is. Újra napirendre kerülnek a legutóbb leszavazott városi rendezvények, valamint az Egri Kulturális és Művészeti Központ vezetésére is pályázatot írnának ki. A Harlekin Bábszínház április 30-án megrendezi a Casanova című előadását. Az erre váltott támogatói jegyekből befolyt összeget szeretné felajánlani a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány részére, ennek jóváhagyását is tárgyalják a képviselők.

A Deák Ferenc úti óvoda épületének lehetséges eladása is a napirendre kerülhet. A polgármester most szorgalmazza azt is, hogy az elektronikus népszavazáshoz szükséges programot készíttesse el az önkormányzat. Ez még választási ígéret volt, de a 20 millió forintos részvételi költségvetési keret felhasználásáról is ezen keresztül dönthetnének az egriek.