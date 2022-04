Idén is komplex járőrgyakorlattal folytatódott a Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam, amelyet szerdán immáron 40. alkalommal rendeztek meg Egerbaktán. A képzés 13 nemzet hallgatóinak részvételével indult márciusban, Szolnokon, az MH Béketámogató Kiképző Központban. A tanfolyam 26 résztvevője közül húszan külföldről érkeztek. Egyebek mellett találkoztunk azeri, kazah, lengyel, bolgár, észt és bangladesi hallgatókkal is. A csoportoknak ezúttal is különböző elmét és fizikumot is próbára tevő szituációs gyakorlatokon kellett bizonyítaniuk rátermettségüket, miközben közel húsz kilométeres távot teljesítettek. A leendő békefenntartók megfigyelőpontot működtettek, információkat gyűjtöttek a helyi lakosságtól, aknarobbanásban megsérült lakost láttak el, és illegális ellenőrzőponton is megpróbáltak átjutni. Minden szituációt azonnali kiértékelés követett, ottjártunkkor azt tapasztaltuk, valamennyien nagy alázattal, ügyesen oldották meg a feladatokat.

Az első héten a hallgatók részt vettek elméleti, járőrözéssel, bejelentések kivizsgálásával, információgyűjtéssel kapcsolatos foglalkozásokon, amelyek megadták az alapot a gyakorlathoz.