A Parádfürdői Állami Kórház szakrendelésein évente 42 ezer esetet látnak el és közel félmillió beavatkozást végeznek. Az elmúlt években több sikeres pályázat révén fejlesztették az intézmény infrastrukturális és műszeres felkészültségét azért, hogy hatékony és eredményes betegellátást tudjanak

végezni. A Parádfürdői Állami Kórház az egyedüli szolgáltató a járásban, mely a lakosság részére biztosítani tudja a többszakmás járóbeteg ellátást, így nem véletlen, hogy a diagnosztika fejlesztését, a járóbeteg szakellátását kapacitásának optimalizálását tűzte ki célul.

Ezúttal a Széchenyi 2020 program keretében, az EFOP-2.2.19-17-2017-00085 azonosító számú projekt révén elnyert 204.913.585 forint támogatást döntően orvosi és informatikai eszközök beszerzésére fordíthatja az intézmény, ezen kívül felújítják és akadály mentesítik a szakrendelőben található betegmosdókat, az érintett szakellátások esetében az elhasználódott bútorzat cseréje is megtörténik, tájékoztatta portálunkat az intézmény. A projektben olyan eszközök beszerzését, illetve cseréjét lehet elvégezni, melyek lehetővé teszik a minél jobb minőségű ellátást, illetve a fekvő ellátás tehermentesítését. 19 működő szakma közül az eszközcsere, eszközbővítés a hozzátartozó minimális infrastrukturális változtatásokkal 14 szakmát érint.

A kórház legnagyobb forgalmú szakrendelése a fizioterápia és a gyógytorna. E két terület eszközeinek cseréje, bővítése jelentősen segíti majd az ellátás színvonalának megtartását illetve növelését. A pétervásárai járás betegeinek vastagbélszűrése valósulhat meg az endoszkópos labor új műszereinek, eszközeinek segítségével. A képalkotó diagnosztika terén a telemedicinális szoftver beszerzése az ellátás minőségét, gyorsaságát eredményezi. Az ultrahang készülékhez új fejek beszerzése válik lehetségessé a projekt jóvoltából, ami a szakmai paletta szélesítését és a jobb minőségű vizsgálati eredmények elérését teszi lehetővé. Beszerzésre kerül egy új, teljes test csontsűrűségének mérését szolgáló készülék is.

A PÁK átfogó célja a járási járóbeteg ellátó központ szerepének felvállalása. A projekt javítja a hozzáférés esélyét, optimalizálja a járóbeteg szakellátás szerkezetét és kapacitását Az orvosi eszközök, műszerek beszerzésében elsősorban a belgyógyászat, a gasztroenterológia, a kardiológia, a sebészet, az urológia, a reumatológia, a teljes ultrahang diagnosztika, a röntgendiagnosztika, a szülészet –nőgyógyászat, a fizioterápia-gyógytorna, a fájdalomterápia és a laboratórium érintett. Az informatikai eszközök beszerzése a korszerű adattárolás, és adatkezelés érdekében történik.

A projekt lehetőséget biztosít épületfelújítási munkára is. Ennek keretében megújul és új helyen lesz a váróterem és a betegirányítás, a helyén pedig egy új gyógytorna helyiség kerül kialakításra. Több szakrendelőt modernizálnak, és betegmosdók újulnak meg, illetve válnak akadálymentessé. Egy helyre koncentrálják az invazív beavatkozások helyszíneit. A projekt révén a lakosság lakóhelyéhez közel olyan ellátásokhoz fér hozzá, melyek fontosak az egészségi állapotuk javításához. A projekt várható befejezése 2022 szeptember.