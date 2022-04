A magyarországi fedeles döntők zárására rekordszámú nevezés érkezett. Közel száz fogat versenyzett, kiemelendő, hogy húsz feletti induló volt az egyeseknél. Szerencsére a rossz idő ellenére a nézők is szám számmal kilátogattak, több ezren fordultak meg itt szombaton. Több mint tizenkét óra verseny után elégedettek lehetünk, és a versenyzők is úgy tűnik, hogy azok. Méltó zárása a fedeles szezonnak ez a verseny. Május elsején kezdetét veszi a szabadtéri versenyszezon, a három naposokat tekintve Mezőhegyesen lesz az első – mondta Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója.

Sajnos a végjáték nem igazán sikerült sem a saját versenyzőnknek, sem a Heves megyeieknek, de ez egy felkészülés volt a szabadtéri versenyekre, s bizakodóak lehetünk arra nézve. A négyeseknél mondhatjuk azt, hogy papírforma eredmény született, benne volt ifjabb Dobrovitz győzelme. A ketteseknél Mikó Bence még nem nyert fedeles bajokságot, jóval tapasztaltabbak voltak az ellenfelei, de korát meghazudtolva higgadtan tudott végig versenyezni, tényleg le a kalappal előtte, nagyon szép pályákat tudhat maga mögött.Mikó Bence meglepetésre nyert. Az esti verseny első körében hibátlanul ment, majd a második körben sem vert le egyetlen akadályt sem, de ekkor ketten is jobb időt mentek nála, ugyanakkor az összevetést az élről kezdhette. Utolsóként ment végig a pályán, az egyik maratoni akadálynál pedig rossz kijáratot választott, ami miatt szűkebb fordulót kellett vennie, de így is öt századmásodperccel ment rosszabb időt, mint ifjabb Fekete György, s megőrizte első helyét a három futam alapján. Eszembe sem jutott, hogy idáig eljutok ma. Nagyon technikás, de nagyon jó pálya volt, nehezen hajtható, közben gyors is, nagyon tetszett. Volt egy pályatévesztésem, nehezebb helyen mentem ki, de így is sikerült behozni – értékelt Mikó Bence.

Mint mondta, az idei évben egy fedelest hagyott ki a 7-8-ból, s a szilvásváradin állhatott föl a csúcsra. Dobrovitz József edzi, az ő lovait hajtotta, két idősebb holland lóval versenyzett, amelyeket fantasztikusnak tart. A nap folyamán arra koncentrált, hogy ésszel, összeszedetten menjen, ahogyan az edzője mindig tanította, hogy akkor jó eredményt fognak elérni, és úgy is lett. Sajnos a munka miatt nagyon kevés gyakorlásra jut idő, hetente két alkalommal tudunk edzeni, de így is sikerült győzni. Ezután megpróbáljuk a kintieket is jól teljesíteni, meglátjuk, hogyan sikerülnek. A munka miatt nem fogunk minden versenyre eljutni, de amire igen, arra szeretnénk jól felkészülni és jó eredményt elérni. Ott nem ezekkel a lovakkal megyek majd, ez csak fedeles fogat. Még győzelemben nem gondolkodom, de egy-egy versenyen az első hatba bejutni fantasztikus lenne – fogalmazta meg várakozásait az újfehértói hajtó.

Mint mondta, kiskorában hajtott, majd az iskola miatt abbamaradt a fogathajtás és egy éve kezdték újra. A tavalyi szilvásváradi versenyen indult először, így nagyon jó, hogy idáig eljutottak egy év alatt. Nagyon szeretne kijutni a világbajnokságra, de az csak a jövő zenéje.