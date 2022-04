A csütörtökre összehívott, komédiába illő, rendkívüli közgyűlés kapcsán a Fidesz-KDNP frakció az alábbiakat közli:

Mirkóczki Ádám 2020. januárjában vádolt meg minket igaztalanul, választási bűncselekmények elkövetésével. A nyomozás hiába állapította meg, hogy igazunk van, a bíróság szerint közszereplőként tűrnünk kell, hogy bűnözőnek hazudjon minket Mirkóczki Ádám. A törvényszék kötelezett minket anperköltség megfizetésére, Mirkóczki Ádám javára.

A polgármester a számlaszámát azonban sem a bíróságnak, sem ügyvédi kérésre nekünk nem árulta el. A polgármester mulasztása miatt keletkezett az ok, amire hivatkozva a polgármester rendkívüli közgyűlést hívott össze mindannyiunk menesztésére. Annak fényében, hogy határidőig számlaszámot nem adott, annak letelte után viszont azonnal lépett, rosszindulatúnak és szándékosnak tartjuk az egész botránykeltést. Az illetékeket egyébként a mai napon postai csekken mindannyian befizettük, így a kezdeményezése már okafogyottá vált.

Mirkóczki Ádám azért akarja eltávolítani a közgyűlés tagjait, mert több esetben sikerült korrigálnunk az Eger számára káros korábbi döntéseit.

A cégeink üzleti terv nélkül működtek, és még a tavalyi bevételeikkel sem tudnak elszámolni. Eger elbukott 130 milliónyi iparfejlesztési forrást, elbukott egy milliárdos napelem-parkot, ami évi 100 milliót termelne a városnak, közben pedig gőzerővel koncentrált a polgármester az értékes városi ingatlanok eladására. Több esetben sikerült a rossz terveket megakadályozni, mint például a Senator-ház esetében, és a közgyűlés többsége az elmúlt időszakban több olyan döntést is hozott, ami a polgármesternek nem tetszik. Az épülő EVAT-os mutyibirodalom felszámolását is megkezdtük, ami fáj a polgármesternek és a Hajdú-Bétből Egerbe importált cimboráinak. Emiatt akar a polgármester közgyűlést oszlatni, most pedig a fideszes képviselőket egy rosszindulatú és piti üggyel méltatlanság okán elmozdítani.

Felszólítjuk Mirkóczki Ádámot, hogy fejezze be a rosszindulatú botránykeltést, és koncentráljon ehelyett polgármesteri munkájára. A holnapi közgyűlésen a frakciónk tagjai nem vesznek részt, mert Eger városához méltatlannak és aljasnak tartjuk a polgármester eljárását - olvasható a közleményben.

A közleményre a városvezetés reagált, melyet szintén változtatás nélkül közlünk.

A törvények nem ismerete nem mentesít a felelősség viselése alól!

– Magyarország legmagasabb bírói testülete, a Kúria elmarasztaló ítéletet hozott Oroján Sándor, Juhász Ádám, Bódi Zsolt, Lombeczki Gábor és Orosz Lászlóné

ellen. Az elmarasztaló ítélet egyebek mellett a teljes perköltség megfizetésére kötelezte a képviselőket. A Fidesz érintettjeinek jogi képviselője 2022. március 28-án vette át az ítéletet. A 15 napos fizetési határidő április 12-én járt le így a pervesztes képviselőknek több mint két hét sem volt elég, hogy akár személyesen, akár emailben, akár telefonon érdeklődjenek és teljesítsék fizetési kötelezettségüket. Ehhez képest, tegnap, április 19-én 15 óra 10 perckor küldtek emailt Mirkóczki Ádám jogi képviselőjének és érdeklődtek, hogy hová fizethetik a megítélt összeget, míg a polgármesternél egyáltalán nem érdeklődtek. Oroján Sándor frakcióvezetővel szemben pedig már április 14-én elindították a végrehajtást a fizetési késedelem miatt. Mivel nem hajtották végre nekik felróható mulasztás miatt a bírói ítéletet, méltatlanná váltak a képviselőségre.

Ahelyett, hogy magukba szállnának, most szidják a Kúriát és a polgármestert. Ellenben, amikor Mirkóczki Ádám még országgyűlési képviselőként hasonló pert veszített Lombeczki Gábor és a Fidelitas ellen, a Kúria döntése után a megadott határidőn belül kifizette a teljes perköltséget és nem másra mutogatott, nem a Kúriát, nem a győztes felet szidta és nem a sajtóban hisztizett, hanem tiszteletben tartotta és teljesítette a bíróság által kimondott kötelezettségét.

Az önkormányzati törvény hivatalos magyarázata így fogalmaz: Méltatlanná válik az a képviselő, „… aki a jogerős bírósági döntés végrehajtását akadályozza vagy azt neki felróható módon elmulasztja. Az ilyen magatartás ugyanis arra utal, hogy az érintett személy nem tiszteli kellőképpen a szabályokat és az állami közhatalmi döntéseket.”– áll a sajtóközleményben.