A Plukkido óvodai pályázatának célja az volt, hogy mesés történeteken keresztül megmutassa, az óvodáskorú gyerekek képzelete mai felgyorsult és egyre inkább digitalizálódó világunkban is korlátok nélkül képes szárnyalni, tájékoztatta portálunkat Táncsics Judit ügyvezető. Az ovisok fel is vették a kesztyűt, és a gyerekek mindent bevetettek, hogy segítséget nyújtsanak a bajba jutott manóknak. A „Tartsuk edzésben az óvodások képzeletét!” elnevezésű pályázat három hónapig tartott, a nyereményekért óvodai csoportok és szülők is indulhattak.

Az óvodai küldetések

A játékos küldetések a hangosmesékre épülő, ingyenes ÚtraManó alkalmazásban kaptak helyet, mely hidat képezhet a digitális eszközök és a gyermeki képzelőerő között, hiszen épít a mindenki számára elérhető digitális lehetőségekre, mégsem köti a képernyőhöz a gyerekeket. Mindeközben együttműködésre tanít, és arra készteti a meséket hallgatókat, hogy a kijelző helyett a környezetükre figyeljenek.

Napjainkban szinte megkerülhetetlen, hogy a gyerekek találkozzanak a digitális eszközökkel és tartalmakkal, nem ritka, hogy érdeklődésük középpontjában is ezek állnak. A digitalizáció ma már a mindennapok része, fontos azonban, hogy a gyerekek belső képalkotó képessége ne szenvedjen kárt emiatt. A képernyőmentes, képzelőerőt igénylő programokban való elmélyülés a felnőttek számára is egyre inkább nehézséget okoz, ám az óvodáskorú gyerekek fantáziája, ha teret kap, még korlátok nélkül képes szárnyalni.

A gyerekek saját fantáziájuk segítségével különleges világba csöppenhettek

Forrás: plukkido.hu

A játékos gyermekneveléssel foglalkozó vállalkozás tavaly decemberben indította útjára óvodáknak és családoknak szóló pályázatát, melyben közel 2 millió forint összértékű nyeremény talált gazdára. Az óvodai csoportok három különböző, kreatív feladatokat tartalmazó küldetés teljesítésével pályázhattak a nyereményekért, a szülők pedig egy manóvilággal kapcsolatos kvíz kitöltésével nevezhették gyermekeik óvodai csoportját.

A februárban lezárult pályázaton közel 120 ovis csoport vett részt. A szülői pályázatoknak köszönhetően Gyöngyös Város Óvodái Katona József úti Tagóvodája gyermekjóga élményfoglalkozást és jógás játékcsomagot nyert a Jógakaland felajánlásából.