A Nemzeti Filmintézet Filmarchívumából származó videóban a felsőtárkányiak másjusfa-állítását láthatjuk. Előkerül a népviselet, hogy méltóképpen ünnepelhessék ezt a szép hagyományt.

A májusfa eredetéhez több monda is kapcsolódik a wikipédia szerint. Az egyik, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből származó legenda szerint a májusfa egy lányhoz kapcsolódik, akiről nem hitték el, hogy ártatlan. A kor hiedelmeinek megfelelően azt mondták, akkor hisznek neki, ha a földbe szúr egy száraz gallyat, és az másnap reggelre kizöldül. Az ág másnap reggelre, május első napjára kihajtott bizonyítva a lány ártatlanságát.

A másik legenda hasonlít az előbbihez, csak itt neve is van a lánynak, Valburga, aki Fülöp és Jakab apostolok segítőtársa volt. Amikor a pogányok megrágalmazták a lányt, az a földbe szúrt a vándorbotját és imádkozni kezdett előtte, mire a bot a pogányok szeme láttára kizöldült.

Májusfa

Forrás: Frank Yvette /Délmagyarország

A néphagyomány szerint májusfát vagy májfát csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Legtöbbször az udvarló legény vezetésével állították a fát, de egyes községekben a rokonlányoknál is állítottak a legények. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és táncmulatság kísérte.

