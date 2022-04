Aldebrőn már hagyománnyá vált az elektronikaihulladék-gyűjtés megszervezése. Tófalu és Kápolna is tervezi, de ezt eddig meghiúsította a járvány – emelte ki Gulyás Imre, a Kápolnai közös önkormányzati hivatal jegyzője. – Felvesszük a kapcsolatot egy erre szakosodott partnercéggel, majd meghirdetjük a begyűjtést. A polgármesteri hivatal feladata a zökkenőmentes gyűjtést megszervezni, lebonyolítani, illetve helyet biztosítani a lomok halmozására. Az akció végén, a megbízott társaság az összegyűlt elektromos eszközöket, berendezéseket elszállítja. Aldebrőn is többfajta elektronikát dobnak ki a lakók, mint például rádiót, televíziót, hűtőszekrényt, s minden olyan dolgot, ami villamos árammal működik és már elavult, elromlott és nincs rá szükségük.

– Nagyrédén tavaly a járványügyi vészhelyzet miatt csak egyszer tudtuk megvalósítani az elektronikaihulladék-gyűjtést – mondta portálunknak Kovácsné Boglárka, Nagyréde önkormányzati referense. Hasonlóképpen zajlik náluk is a szelektív gyűjtés, ők is igyekeznek óvni a természetet. A szakember kiemelte, hogy két nap áll a lakosok rendelkezésére, hogy a polgármesteri hivatal udvarára elektronikai szemetüket kihelyezzék. Nagyréde partnercége tavaly a Selektor Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. volt, akik megkeresésünkre nem kívántak nyilatkozni, így az internetes honlapjukról tudtunk csupán tájékozódni. Innen tudtuk meg, milyen veszélyes anyagokat tartalmaznak az elektronikai készülékek: ólom, higany, ezüst, króm, réz, berillium, kadmium, poliklórozott bifenilek, freon, pentabróm-difeniléter. Eged István Renátó, a Pevik Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta lapunknak, hogy társaságuk szolgáltatási területén - Parádsasvártól Pétervásárán át Nagyvisnyóig - tavaly szerveztek először átfogó elektronikaihulladék-gyűjtést, s idén is tervezik ezt megismételni. A tavalyi akció során 76 tonnányi elektronikai szemét gyűlt össze, s idén is hasonlóra számítanak. – Partnercégünk szétszedi a lomokat gépekkel vagy kézi munkával, különválogatja műanyagokra, fémekre és egyéb frakciókra, amiket aztán értékesít újrahasznosító partnereinek, tehát a hulladék nagy része beépül új termékekbe – fűzte hozzá.

Habár lehetőséget kínálnak az embereknek, hogy a természetet óvják, mégis előfordul, hogy kis méretű elektronikai eszközöket a háztartási szemét közé dobnak. – A ­2019-es hulladékanalízisünk során, 147 kommunális kuka tartalmát elemezve egyszázaléknyi elektronikai hulladékot találtunk, ami főként elemeket, telefonokat és azok tartozékait jelentette – mesélte Eged István. – A használt elemeket és fénycsöveket az egész évben rendelkezésre álló gyűjtőpontokba kell elhelyezni. Az elavult mobiltelefonokat a Pétervásárai Járási Hivatalban adhatják le az emberek, s az ezekből származó pénzzel a Jane Goodall Intézetet és a Pevik által örökbefogadott, afrikai menhelyen élő csimpánzt, Mambout és társait támogatják.

Kovács Zsolt, a gyöngyösi NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. műszaki vezetője elárulta, hogy náluk évente 42 tonna elektromos hulladék gyűlik össze. – Nagyon sok esetben a lakosok olyan személyekre bízzák az elektronikai hulladék elszállítását, akik nem rendelkeznek engedéllyel, s szakszerűtlenül bontják szét az eszközöket. Kinyerik belőle a számukra hasznos anyagokat, és a felesleget a város határában illegálisan rakják le. Ilyen esetekben mindkét fél szabálysértést követ el és szennyezi a környezetet – hívta fel a figyelmet a vezető.

Megkeresésünkre az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elmondta, hogy a hulladékgyűjtő udvaruknál 2018. évében még 92 tonna elektronikai hulladékot vettek át, 2021. évében pedig már 165 tonnát. Az éves átvett mennyiség folyamatosan növekszik szerintük. Arról is tájékoztatták lapunkat, hogy mi történik az elszállított elektronikákkal.

– Az elektronikai hulladékot társaságunktól a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelők veszik át, ahol a bontás során anyagok szerint választják szét az egyes alkotóelemeket. A szétválasztást követően pedig hasznosítják az egyes frakciókat, azaz a körforgásos gazdaságba mint nyersanyag visszakerül – válaszolta a vállalat levelünkre.

A fenti adatok alapján elmondható, hogy évről évre tudatosabban figyelnek az emberek a természetre, és örömmel fogadják a szelektív lomtalanítás lehetőségét.