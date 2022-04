Májusban megyeszerte elindul a szabadtéri programok szezonja. A kültéri, sok embert megmozgató, nagyobb közönséget vonzó események közt sajátos típust jelentenek a gasztrokulturális rendezvények. A legtöbb helyen a rendszerváltást követően kezdtek el ilyeneket szervezni a saját identitásukat, arculatukat megfogalmazni akaró falvak, városok. Ennél a fajta rendezvénynél fontos az, hogy legyen olyan színpadi produkció, amely sok embert vonz. Legalább ilyen lényeges a helyben előállított ital vagy étel is, amelynek az elkészítése vagy elfogyasztása szintén tömegeket mozgat meg.

Nagy Zoltán királyi főszakács, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Turizmus tanszékének mesteroktatója maga is rendszeresen jár zsűrizni ilyen eseményekre megyeszerte és az ország távolabbi vidékeire.

A most Gyöngyösön élő szakember pályája Hatvanból indult el. A nagy tömegeket vonzó gasztronómia világával akkor találkozott először ötletgazdaként és szervezőként, amikor a 90-es évek második felében elkezdték a május elsejéhez kötődő főzőversenyek megrendezését a hatvaniak.

– Nagyon izgalmas időszak volt ez, először a könyvtár udvarán kezdtünk négy csapattal, később a Kossuth tér adott helyet a rendezvénynek, majd a Népkert. Ekkor már Hatvan bogrács Hatvanban szlogennel zajlott az esemény. A kezdetektől fogva nagyon sokakat mozgatott meg e kezdeményezés – idézte fel Nagy Zoltán.

Az ilyen jellegű rendezvények esetében sokszor az a cél, hogy viszonylag kevés eszközzel, egyszerű alapanyagok felhasználásával lehessen olyan fogásokat elkészíteni, melyek népszerűek. Gyakorta gulyás, pörkölt, birka vagy halétel fő nagy mennyiségben a tűz fölött.

Több helyen a szervezők sokkal inkább helyi ízekkel, sajátos helyi specialitásokkal tudják színesíteni a palettát.

Voltak és vannak erre jó példák a megyében is, hiszen más mellett a tájjellegű haluska is olyan étellé vált, amely köré rendezvényt lehetett szervezni.

– Fontos ilyen esetben, hogy meghatározzuk, az ételkészítés csak kísérő elem egy programnál vagy pedig ez a fő cél – fűzte hozzá Nagy Zoltán. – Az elmúlt években sok rendezvényszervező felismerte, hogy érdemes pluszmunkát beletenni, és felismerte, hogy a bográcson kívül lehet tárcsában is sütni, grillezni vagy agyagedényben elkészíteni valamit. Igaz, hogy ha az egyszerűségre törekszünk, akkor marad a bográcsozás, de jó volna, ha szélesedne a kínálat – emelte ki.

A főzőversenyek, bemutató jelleggel elkészített ételek esetében a szervezők nincsenek egyszerű helyzetben, hiszen nagyon sok előírásnak meg kell felelni. A tűzbiztonságtól kezdve a különböző szakhatóságok bevonása, értesítése is feladat, s ha árusítani is szeretnének, akkor különösen sok tennivalója van a szervezőknek.

– Úgy gondolom, hogy itt túlszabályozott a magyar gyakorlat, hiszen meg kell oldani az ételek árusítását, számlát és jegyet kell adni, ételmintákat tárolni. Így sokszor a szervezők azt az utat választják, hogy erről lemondanak, és csak kóstoltatnak. Az emberek pedig nem azért mennek ki egy főzőversenyre, hogy csak a csapatok meg az ismerősök kapjanak egy tállal az elkészített ételből, hanem azért, hogy az akkor és ott elkészült finomságokból jóllakhassanak.

Ne a hamburgert vagy gíroszt kínáló büfénél vásároljanak, mert az tud blokkot adni

– mondta el Nagy Zoltán.

A speciális fogások elkészítése egy olyan cél lehet, melyet előtérbe kellene helyezni. Voltak és vannak már ilyen próbálkozások. Olykor akár a régebbi korokba is visszanyúltak a szervezők, így a barokk, reneszánsz vagy a bibliai kor ételei kerültek előtérbe. Heves megyében pedig az egyes tájegységekre jellemző fogásokban is volna még potenciál.

Nagy Zoltán szerint a megyében jelen lévő nemzetiségek konyhája, így a romák, ruszinok, németek vagy lengyelek étkei is lehetnek olyanok, melyeket kiemelhetnének egy-egy versenyen. A másik olyan téma, melyben még volna fejlődési potenciál, a helyi vagy a családi tradíciók felszínre hozása. Vannak erre is jó példák, hiszen a markazi Boros-Toros vagy a boldogi nagyrózsa sütés olyan hagyományokat elevenít fel, melyek a helyi közösség számára fontosak.

– Ha igazán sajátos palóc recepteket keresünk, akkor valójában keveset találunk. Ennek az az oka, hogy ezek nincsenek leírva, összegyűjtve.

Nagyon fontos volna, hogy a megyében a kistelepüléseken a könyvtárosok, művelődésszervezők foglalkozzanak ezzel, jegyezzék le, gyűjtsék össze a nagymamáktól megmaradt recepteket. Ez az anyag legyen elérhető, illesszék be a helyi értéktárakba és kezdjék el újra főzni ezeket a fogásokat – fűzte hozzá Nagy ­Zoltán.

Hozzátette, abban is lát lehetőséget, hogy például az öt éve hungarikummá vált Egri bikavérrel vagy akár a hatvani sörrel elkészített ételek is megjelenjenek a gasztronómiai hagyományokat ápoló rendezvényeken.