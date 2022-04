Ebben az évben tizedik alkalommal szervezik meg hazánk legnagyobb és a lakosság körében egyre népszerűbbnek számító hulladékgyűjtő eseményét, amelyre már több napja jelentkezhetnek a környezetük tisztaságáért tenni akaró önkéntesek – jelentette be Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.

Hangsúlyozta, hogy a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció, akárcsak korábban, az idén is legfőképpen a környezettudatos gondolkodást, a lakossági szelektív hulladékgyűjtés elterjedésének erősítését, illetve az erre irányuló széles körű társadalmi szemléletformálást népszerűsíti, szorgalmazza.

A hulladékgyűjtő megmozdulás május 2-től 8-ig tart, regisztrálni a szelektalok.hu oldalon lehet április 24-én, 18 óráig. Heves megyei polgárok jelentkezését is várják.