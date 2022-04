– Az ökocentrum 2012. április 27-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt – idézte fel Kiss János. – Megépítését a község önkormányzatának mint tulajdonos-projektgazdának köszönhetjük, valamint annak a pénzügyi támogatásnak, amelyet az Európai Unió a létrehozásához nyújtott

Jól emlékszem, milyen óriási hírverés és ebből fakadóan mekkora várakozás volt észlelhető a nyitás előtt, hatalmas vendégsereg gyűlt össze az avatási ünnepségre. Ha volt is bennünk előzetesen némi aggodalom amiatt, hogy vajon lesz-e megfelelő érdeklődés létesítményünk iránt, ez hamar eloszlott, csodálkozva és egyben örömmel láttuk másnap, hogy már a reggeli nyitáskor kígyózó sorok állnak a pénztárnál.

Európa legnagyobb édesvizű akváriumrendszerére már a működésünk első évében több mint 155 ezren voltak kíváncsiak.

Kiss János szavai szerint az uniós támogatási feltételek szerinti követelmény volt, hogy a látogatószámnak az első öt év valamelyikében meg kell haladnia a 200 ezret. Ez egy fontos indikátor volt, amit mindenáron teljesíteni akartak. Először 2015-ben sikerült ez, utána pedig folyamatosan, az utolsó Covid előtti békeévben, 2019-ben megközelítették az évi 240 ezres vendégszámot. Ez Poroszló teljes lakosságának több mint nyolcvanszorosa.

– Folyamatos, ütemes fejlődés volt jellemző. Apró lépésenként bővítettük a kínálatot, a programlehetőségeket, látnivalókat, számos új faj egyedei kerültek állatkertünkbe – emelte ki az igazgató. – Madárparkot, röpdéket, kifutókat, baromfiudvart hoztunk létre, többek között vörös rókát, muflont, európai őzeket, erdei fülesbaglyokat, hódokat hoztunk, s építettünk egy méretes nyuszipalotát is. A főépületben a folyamatos karbantartás, felújítás feladatait elláttuk, emellett új interaktív természetismereti játékokat, infoterminálokat telepítettünk, időszaki kiállításokat rendeztünk be, még a központi információs pult bútorzatát is akváriummá alakítottuk át.

Az ökocentrum ma még többet mutat és több látnivalót kínál, mint 2012-ben a nyitáskor. Legutóbb a 2021-es budapesti Egy a természettel kiállításról érkeztek hozzánk új lakók, köztük hatalmas vizák, így akváriumaink látványosabbak lettek, a szokásosnál sokszínűbb bennük az élet és a „halforgalom”, míg a rendezvénytermünkben Ártéri erdő címmel sikerült új kiállítást berendezni idén év elején a Budapesten egyszer már felhasznált anyagokból.

Az igazgató megosztotta azt is, hogy szaporodnak a felújítási feladatok. Tavaly a karbantartók mintegy 300 méter hosszon teljes egészében átépítették a dongautakat a szabadidőparkukban, nagy vállalás volt, sok energiát fektettek bele, de megérte, mert idén így már kényelmesebb és biztonságosabb a gyalogosközlekedés a héthektáros területen. A munka két termetes fahíddal folytatódik, mert ezek is elérték azt a kort, amikor cserélni kell őket.

A tízéves jubileum ünnepléséről Kiss János elárulta, nem korlátozódik egyetlen napra, valójában az egész év a kerek évforduló jegyében telik el. Már hetek óta zajlik tízfordulós nyereményjátékuk a közösségi médiában családi belépőjegyekért, s készítettek egy tízrészes podcast­sorozatot is, mely felöleli az ökocentrummal, Poroszlóval, a tóval kapcsolatos színes történeteket, érdekességeket. Április 22-én meghívott vendégek részvételével reprezentatív ünnepi esemény lesz Nemes szokások - nemes borok címmel. Április 23-án szülinapi „közönségnapot” tartanak, programokkal, mazsorettekkel, fúvószenekarral, tortával és más meglepetésekkel, aznap mobilalkalmazásuk kuponja segítségével bárki kedvezményes belépőhöz juthat, a poroszlóiaknak pedig lakcímkártyával ingyenes belépési lehetőséget biztosítanak.

Április 27-én a dolgozók a település önkormányzatának képviselőivel, együttműködő szakmai partnerekkel közösen tartanak ünnepi megemlékezést. A születésnap alkalmából májusban meglepik látogatóikat egy új szolgáltatással, minigolfpályát telepítenek a kalandjátszótér szomszédságába.

– Eredményekben gazdag tíz évet tudhatunk magunk mögött, ezért van okunk ünnepelni is – jegyezte meg Kiss János. – A 2012 és 2019 közötti nyolc évben összesen 425 különböző rendezvényt, eseményt, aktivitást szerveztünk az ökocentrumban és a településen, a kedvezményes csónakos hétvégétől a Wellhello-koncertig, a Nyitott portától a Vidámság délutánig.

Idén újra várhatóak színes kulturális, szórakoztató események Poroszlón, a pandémia miatt két évig erre alig volt lehetőségünk. Idén májusban újra lesz Lovas majális fogathajtó verseny, júniusban kicsit újragondolva kakasfesztivál, júliusban Csöröge fesztivál és egészségnap, augusztus 6-án a Fásy Mulató látogat el műsorával Poroszlóra, augusztus­ 20-án, nemzeti ünnepünk estéjén pedig Honeybeast-élőkoncert és tűzijáték szórakoztatja majd a poroszlói polgárokat, illetve az ide látogató vendégeket.