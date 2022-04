Péntek

Idén először érkeznek Szilvásváradra, egészen pontosan a Szalajka-völgybe gurulnak be az ország legszínvonalasabb kínálattal rendelkező Food Truckjai. A Food Truck Show keretein belül április 29-e és május 1-je között a gasztronómia nagyágyúi mellett, különböző családi és gyermekprogramokkal, koncertekkel és utcazenével találkozhatnak a kirándulók. Ami már biztos, hogy rengeteg lovasprogrammal is készülnek az érdeklődők számára.

Egerben, a Dobó István téren rendezik az Egri Csillag Weekendet. Ha tavasz, akkor Egri Csillag. Ha pedig az Egri borvidék legfőbb fehérboráról beszélünk, attól elválaszthatatlan az év első nagyszabású egri borfesztiválja, az Egri Csillag Weekend. Ez nyílt meg csütörtökön a Dobó téren, s folytatódik egészen a hét végéig. A fő teret az egri borok rajongói s készítői töltik meg, hogy üde borokkal, pezsgő programokkal illetve street food fogásokkal beindítsák a szabadtéri programok szezonját.

Domoszlón délelőtt 10 és 12 óra között szabadtéri méhészeti szaknapra várják az érdeklődőket. Lesz továbbá májusfa állítás is.

Szombat

Sportos majális lesz Vámosgyörkön, de a jeles napba belefér egy jó pörköltfőző verseny is. Egyebek mellett lesz még májusfa állítás, büntetőrúgó verseny, apa-fia foci, és megrendezik a Fut a falu nevű sportprogramot is.

Tarnaleleszen idén is megrendezik a hagyományos Lelesz Fesztet. Egész napos programokkal és sztárfellépőkkel várják az érdeklődőket a sportpályán. A rendezvény ingyenes.

Egerben és térségében ismét várja az autósport szerelmeseit az Eger-rali. Az idei verseny más lesz, mint az eddigiek, története során ugyanis először a verseny kizárólag a Rally2-es és Rally3-s bajnokság fordulójának számít. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Rally1 mezőnye teljes egészében otthon marad.

Hátizsákos cEKKEr névvel egyetemi túra- és rekreációs nap indul Egerben. A helyszín az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Leányka úti sportcsarnoka mögött található atlétikai pálya. Az eseményt reggel 7 és délután 5 óra között rendezik meg.

Délelőtt 10.30 és 16 óra között az Egri Zsidó Kulturális Egyesület tart nyílt napot Egerben, a Ziffer Galériában.

Vasárnap

Sarudon is ünnepelnek május 1-jén. A közösségi háznál főzőversenyt tartanak, ahol bármilyen ételt el lehet készíteni, miközben a gyerekeknek ugrálóvárral készül a szervező önkormányzat.

Felsőtárkányban retró majális lesz vasárnap. Reggel 8 órától este 9-ig tart majd a program a tó partján. Fellépnek az óvodások, az Agria Shotokan Karate bemutatóját is meg lehet tekinteni. A gyerekeknek is kedveznek, hiszen lesz pónilovaglás, mini­vidámpark és arcfestés is. Az este két koncerttel zárul, színpadra lép a Kelet Brass Band és Tóth Andi.

Hatvanban is megadják a módját május 1-jének. A Népkertben színes programokkal várják a hatvaniakat és a városba látogató vendégeket. A város civil szervezetei és sportegyesületei ismét megvillanthatják tehetségüket a színpadon, vagy a főzőversenyen. Este fellép a Republic.

Gyöngyösön is megrendezik a városi majálist, az esemény helyszíne a Fő tér. Koncertek, zene, tánc, gyerekprogramok várják az érdeklődőket.