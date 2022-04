Az iskolai tavaszi szünet idén április 14. és 19. közé esik, körülölelve a négynapos húsvéti hétvégét - ismertette a MÁV. Ilyenkor érdemes akár hosszabb kirándulásokat tervezni a családdal, megnézni Magyarország népszerű látványosságait, vagy felfedezni kevésbé ismert tájakat is. A Kajla program keretében országszerte 500 helyszínen lehet az útlevélbe pecsétet gyűjteni vagy arra kedvezményt kapni.

Heves megyében az egri és a siroki vár látogatásáért lehet pecsétet kapni.

A www.kajla.hu oldalon kiemelik a 15:52-kor elhangzó, az egri vár 1552-es ostroma és a várvédők győzelme előtt tisztelgő puska- és ágyúlövéseket, a fegyver- és börtönkiállítást, a kazamatát és a várfalról elénk táruló kilátást.

A siroki vár egy részét a hegybe építették bele. A várból tiszta időben a Tátrát is lehet látni, és egy alagút köti össze az egri várral.

A MÁV-Volán csoport támogatja a történelmi és kulturális élményt

A Kajla útlevéllel rendelkező általános iskolások díjmentesen utazhatnak belföldön a MÁV-START vonatain, és a Volánbusz helyközi járatain. A gyerekeknek elővételben vagy az autóbusz fedélzetén díjmentes Kajla regisztrációs jegyet, a gyereket kísérő szülőknek – szolgáltatótól függően, ha más kedvezményre nem jogosultak – teljes árú vagy 33%-os kedvezményű jegyet kell váltaniuk.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta: Kajla program azon túl, hogy kedvezményes utazást biztosít a családoknak, az aktív kikapcsolódás lehetőségét is ajánlja. A kormány a koronavírus járvány ellenére sem állította le a turisztikai beruházásokat az elmúlt években, így nem csak megújult szálláshelyek, de éttermek, múzeumok várak es kastélyok, vagy például tanösvények is várják az utazókat, ezzel is támogatva azokat, akik a turizmussal foglalkoznak.

Lassan három éve töretlen sikernek örvend a „Hol vagy, Kajla?” program, amit 2019 nyarán indítottak el. Kezdetben csak a nyári szünetben volt lehetősége a kisiskolásoknak kihasználni a Kajla útlevél adta lehetőségeket. Az évek alatt tovább bővült a kedvezményes időszakok köre, először az őszi, tavaly a téli és most már a tavaszi szünetben is utazhatnak az alsó tagozatosok Kajlával. Tavaly mintegy 90 ezer Kajla jegyet váltottak a MÁV-Volán-csoport járataira. Az ország szinte minden régiója népszerű volt, a diákok szívesen látogatták az ország nagyvárosait, kiránduló helyeit.

Jegyváltási információk a tavaszi szünetben:

Április 14. és 19. között minden gyermek, aki a jegyvásárlás vagy utazás során felmutatja pecsétgyűjtő sárga Kajla-útlevelét és diákigazolványát (vagy diákigazolványt helyettesítő igazolását és személyazonosság igazolására alkalmas okmányát), korlátlan számban díjmentesen utazhat a MÁV-START, a Volánbusz és a GYSEV belföldi helyközi járatain.

A díjmentes utazásra szóló vasúti menetjegyet előre meg kell váltani, melyre a pénztárakban, a jegykiadó automatáknál, az új ELVIRA felületén és a MÁV applikáción keresztül van lehetőség. A jegyet egy útra és oda-vissza útra is meg lehet vásárolni az általános utazási szabályok szerint. Az ingyenes utazás 2. kocsiosztályra érvényes, feláras vonatokra a gyorsvonati pótjegyet, a pót- és helyjegyet, a helyjegyet, vagy a pótjegyet a Kajla kampány keretében díjmentesen utazó gyermek részére is meg kell vásárolni. A MÁV-START és a GYSEV járatain a gyermekkel együtt utazó egy vagy két kísérő 33 százalékos kedvezményben részesül, amennyiben más kedvezménnyel nem rendelkezik.

Volánbuszos utazás esetén gyermekeknek a Kajla regisztráció elővételben a társaság pénztáraiban, vagy az autóbusz fedélzetén tehető meg. A Volánbusznál a gyermekekkel együtt utazó kísérők menetjegyüket a társaság hatályos díjszabása és kedvezményrendszere alapján vásárolhatják meg. A távolsági kiegészítő jegyet a Kajla-kedvezménnyel utazó gyermeknek, valamint a kísérőknek is meg kell vásárolni, amennyiben ilyen besorolásba eső járaton utaznak.