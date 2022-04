Az 1968-ban, magyar mérnökök tervei alapján elkészített emeletes buszt – alapos és aprólékos munkával járó felújítás után – most először mutatta be a nagyközönségnek a Volánbusz. A rendszerváltás után is készült magyar emeletes autóbusz: az E99.07-esből 1995 és 2003 között mindössze 17 darabot gyártottak –most ebből is kiállított egyet a társaság.

A rendezvény megnyitóján dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója kijelentette: - Az autóbuszos személyszállítást bonyolító Volán-társaságok több évtizedes története olyan, mint egy kalandokkal teli utazás, erre a Hatvanban kiállított járművek is ékes bizonyítékul szolgálnak. Fénykorukban a nemzetközi autóbuszjáratok Barcelonától Isztambulig, Stockholmtól Athénig rótták az utakat, de a Volán-teherautók is bármerre előfordulhattak Líbiától – Algérián és Irakon át – Kazahsztánig Az elmúlt évtizedben több szervezeti változás is történt, aminek eredményeként 2019- ben létrejött a Volánbusz, hazánk és Európa egyik legnagyobb közúti közösségi közlekedési szolgáltatója: jelenleg több mint 10 ezer autóbusz-vezető hatezer járművel szállítja az utasokat. A Volánbusz 2018-ban elindított jármű-fiatalítási programjának köszönhetően – a 2021 végéig lezárt beszerzések révén – csaknem 1800 új és újszerű autóbusz állt, illetve áll forgalomba. A társaság idén további 1000 új – köztük elektromos és sűrített földgázzal üzemelő – jármű beszerzését tervezi. Ennek eredményeként az év végéig a teljes autóbusz-állomány 45 százaléka megújulhat, és a flotta átlagéletkora 8 évre csökkenhet - fogalmazott.

Kameniczky Ákos, a vállalat forgalmi és kereskedelmi főigazgatója elmondta: - A közlekedési központok és a Volánbusz integrációja során vetődött fel a gondolat, hogy a 15 megmentett vagy felújításra váró autóbuszt egy nosztalgiaflotta részeként lenne célszerű kezelni. A járműrekonstrukciós programnak köszönhetően a másfél ezres Ikarus állományt kiváltjuk a napi forgalomból, de kiválasztjuk közülük az utókor számára megmentendő autóbuszokat. Jelenleg mintegy 50 olyan jármű szerepel az értékmentési programban, amely valamilyen szempontból – akár egyedisége, akár mindennapisága miatt – megőrzésre érdemes. Ez elsősorban autóbuszokat jelent, de teherautó, tűzoltó kisbusz, vontató, traktor vagy kiszolgáló jármű egyaránt szerepel az

értékmentési programban. A jármű-fiatalítás másik hozadéka, hogy a ’60-as, ’70-es években épült műszaki telephelyekre ma már más formában van szükség, mint 50-60 évvel ezelőtt. Adta magát a gondolat, hogy a járműjavítási feladatok alól mentesült hatvani telephely egy olyan látványgarázs legyen, ahol a kiállított járműveken túl relikviákat, fényképeket, Volánokhoz köthető érdekességeket is be lehet majd mutatni a későbbiekben.

A járművek által felelevenített autóbusz-történelmet a látogatók – könyv formájában – akár haza is vihetik. A múlt év végén napvilágot látott „Mindenki egyért! Egy mindenkiért!” című képes Volán(busz)történelem szerzőinek részvételével megtartott „író-olvasó találkozó” dedikálással zárul.