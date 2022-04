Egy kedves olvasónk jelezte a Heol.hu Facebook-oldalára írt üzenetben, hogy észrevétele szerint habzik az Eger-patak. Mint kifejtette, a patakban egyébként is sokszor előforduló szemét mellett nem hiányzik még ez a vegyi szennyeződés is. Olvasónk képeket is mellékelt, amelyeken látható az említett habzás.

Habzik a patak

Forrás: Beküldött fotó

Megkerestük a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Hevesi Katalin helyettes megyei katasztrófavédelmi szóvivő biztosított minket, hogy azonnal kivizsgálják az ügyet, majd pár órával később jelezte, hogy a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat több helyen is megvizsgálta a patak vizét, de

rendellenes habzást, természetellenes elszíneződést nem tapasztalt.

Hab úszik az Eger-patak vizén

Forrás: Beküldött fotó

A katasztrófavédelem értesítette az Eger-patak kezelőit, sem a városgazdálkodás, sem a területi vízügyi igazgatóság szakaszmérnöksége nem tapasztalt a helyszínen a bejelentésben jelzett körülményt.

Olvasónk pénteken jelezte felénk észrevételét, az azóta leesett jelentős mennyiségű csapadék is közrejátszhatott abban, hogy a habzás azóta megszűnt.

Korábbi cikkeinkben is vizsgáltunk már különös szennyeződést a patakban, január 31-én lila színű lett a víz, ekkor a megemelkedet szerves anyag tartalom okozta az elszíneződést.

Közel egy évvel ezelőtt pedig szintén a habzás miatt kellett vizsgálni a víz minőségét, ekkor az egri hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi mobil labor szakemberi vonultak, három helyszínen mintát vettek a patak vizéből, a vízminták vizsgálata során a normál PH-értékéhez képest eltérés nem mutatkozott.